今日24日ごろ、金星と天王星が最接近します。さらに、プレアデス星団とも接近し、印象的な星空を楽しめます。今夜は、日本海側を中心に晴れる見込みで、星空観察には良い条件となるでしょう。西北西の空が開けた場所で観察するのがおすすめです。

金星・天王星・プレアデス星団が接近

4月下旬の夕方から夜にかけて、西北西の低い空で、宵の明星の金星と天王星が大接近して見えます。最接近は今日24日ごろで、両天体の間隔は1度未満まで近づきます。





日の入りから約60分後でも高度は15度未満と低いため、観察する際は西北西の空が広く開けた場所を選ぶとよいでしょう。観察には双眼鏡がおすすめです。また、天王星の北側にはプレアデス星団があります。今日24日には、金星・天王星・プレアデス星団を双眼鏡の同じ視野内で楽しむことができます。

気になる今夜の天気は?

今日24日の夜は、北海道はオホーツク海側では雲が多いですが、日本海側や太平洋側では晴れる所が多いでしょう。東北や北陸から中国地方はおおむね晴れて、星空を見られるチャンスです。関東も北部を中心に晴れるでしょう。東海や近畿中部、近畿南部、四国、九州、沖縄は雲が広がりやすく、星空観察にはあいにくの天気となりそうです。



夜は薄着だとヒンヤリしますので、暖かくして星空観察をお楽しみください。