巨人は開幕から２１試合で２０通りの打順を組み１２勝９敗。阿部慎之助監督（４７）は休養日の２３日、外国人の打順について考えを巡らせた。若手を積極起用しながら日々、ベストオーダーを模索する。その中でキャベッジ、ダルベックは「離した方がいいかな」と主に２、４番で分離。得点力アップへ「キャベック」コンビに期待がかかる。

不動の「３番・遊撃」だった泉口が２１日の中日戦（長野）の試合前練習で打球が顔面に当たり、脳しんとう特例措置で登録抹消。同日は２番・キャベッジ、３番・増田陸、４番・ダルベックとした。翌２２日の中日戦（前橋）は２、４番を変えず３番に石塚を起用。キャベッジは３安打、石塚はプロ初打点の２点適時三塁打、ダルベックは特大ソロを放ち２連勝を飾った。

両助っ人の打順について「並べたらあまり良くないかなと感じている。どっちもジェラシーを抱くから。ダルベックが打ったらキャベッジは力んで俺も俺もってなっちゃうから」と見ている。ここまで４番・ダルベック、５番・キャベッジは５試合ある。２人の長打力は不可欠。今後の状況次第では再び２人が並ぶ可能性はあるが、より力を発揮しやすい環境を柔軟に検討する。（片岡 優帆）