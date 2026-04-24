韓国人気グループ「２ＰＭ」のオク・テギョン（３７）が２４日、韓国・ソウル市内で長年交際する一般女性と結婚式を行う。

テギョンは昨年１１月に自身のインスタグラムに直筆のメッセージを投稿。「長い間私を理解し信じてくれた一人の人と、一生を共にすると約束しました。お互いに心強い存在となり、これからの人生を共に歩んでいこうと思います」と結婚することをファンへ報告し、「今の私があるまで、変わらぬ気持ちで応援してくださった全ての方々に、改めて心から感謝申し上げます。皆様の愛と応援が、言葉では言い表せないほどどれほど大きな力になったか、計り知れません。これからも変わらず、２ＰＭのメンバーとして、俳優として、そして皆様のテギョンとして、お寄せいただいた愛と信頼にお応えできるよう最善を尽くします」とつづった。

韓国メディア報道によると結婚式は新羅ホテルの迎賓館で行われるという。司会は「２ＰＭ」メンバーのチャンソンが務め、他メンバーも祝福にかけつける。

２ＰＭは外国籍のニックンを除く全員が兵役を終え２０２１年に再始動。チャンソンは同年１２月に一般女性との“授かり婚”を発表し、２２年７月に女児誕生を報告しており、メンバーで結婚するのは２人目。テギョンは俳優業では韓国の話題作だけでなく、２４年公開映画「グランメゾン・パリ」（木村拓哉主演）などにも出演している。

また２ＰＭは今年５月９、１０日に日本デビュー１５周年を記念したライブを東京ドームで行う。