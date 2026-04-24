timeleszの菊池風磨（31）が23日深夜に放送されたフジテレビ「何か“オモシロいコト”ないの？」（木曜深夜0・15）に出演。ゲスト出演したタレントのホラン千秋のコメントにがっかりする場面があった。

この日は、食べた食材が「高級」か「激安」かを当てる人気企画「ピンキリ人狼」を放送。最初の問題が「馬刺し」と伝えられると、ホランは「馬刺しなんか1回食べたことあるかどうかぐらい。食べない」と自信なさげだった。

さらに「馬刺し」が登場すると「わかんないよ!こんなの!なんだよー…」と思わず天を仰いだ。自身が食べたのがピンかキリか「マジでわかんない」と表情をしかめた。

解答タイムでは「高級（ピン）」の札を挙げた。理由について聞かれると「私、そんな生肉が得意じゃない。馬刺しも食べたことがあるかわからなくて…。だけど、臭みは別に（口に）入れた時はなかったので。肉っていうものを客観的に見た時に、お手頃ではないのかなって」と慎重に言葉を選んで説明した。

この慎重すぎるコメントを聞いた菊池は、「なんか…ホランさん大好きなんですけど…結構言い訳と言うか、保険が多かったですよね。今のコメントには」とバッサリ。

続けて「“私は食べなくて…”みたいな。さっきは“1回食べたことある”って言ってたのに、今回は“1回も食べたことなくて”って…」と矛盾を指摘し「めちゃくちゃ保険張ってきたなと思って。がっかりからきちゃった」と言わずにはいられなかったことを伝えてスタジオの爆笑を誘った。