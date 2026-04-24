阪神・藤川監督がWBCトリオへの「計画的メンテナンス」に乗り出した。DeNA戦が降雨中止になった横浜スタジアム。雨音が響くベンチに腰を下ろした指揮官は、佐藤輝、森下、坂本のコンディション管理の必要性を説いた。

「WBCのメンバーは（2月の）キャンプを送れていないので、佐藤も森下も（今は）パフォーマンスが良くても長くパフォーマンスを出すことにおいては、ああいう国際大会があると選手はしんどくなる」

打撃3部門を引っ張る佐藤輝と森下は、数字だけを見ればWBCの反動をみじんも感じさせない。しかし、2度の世界一を経験した藤川監督は、好調の陰に潜む落とし穴を敏感に察知している。「（WBCが）ハイパフォーマンスにつながる時もあるけど。（疲れが出ることを想定して）先回りしてコントロールしたい」。実際、坂本に疲労がみられると指摘。極限の緊張感によって蓄積されたダメージは、練習量で軽減を図るプランだ。

中止決定後の判断は早かった。即座に3人を帰阪させ、他の主力とブルペン勢にも同様の措置を取った。「帰って治療に充てたり、自分で練習をしたり」。自由な時間を与えてリフレッシュを求めた。143試合の長丁場は、まだ22試合を消化したにすぎない。巧みな手綱さばきが選手をさらに輝かせる。（倉世古 洋平）