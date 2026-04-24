６月に開幕するＷ杯北中米３カ国大会に臨むサッカー日本代表に向けて「広島からエールを送る会」が２３日、広島市内のホテルで行われた。Ｊリーグ広島の選手、監督として活躍した森保一監督（５７）は約３００人の参加者から激励を受け、「最高のエールをいただきました。Ｗ杯の目標は優勝。これまでの広島の力をいただきながら挑んでいきたい」と決意表明した。

記念品の広島名産物・巨大しゃもじを受け取った森保監督。その表情が自然とやわらいだ。大きな「躍進」の文字が記載されており、「過去の歴史や結果を塗り替え、躍進できるように頑張りたい」と強調。“第二の故郷”で力をもらい、最高の景色への機運を高めた。

北中米で待ち受ける大舞台を前に、広島にゆかりある３人が帰ってきた。２０１２年から広島を率い、５年半で３度のリーグ優勝を果たした森保監督。広島県出身の下田崇氏（５０）は１１年から、同じく同県出身の中下征樹氏（４０）は１４年から広島のコーチを務め、ともに黄金時代を築いた。

長い間ともに戦ってきた３人の絆は深い。森保監督は「信頼という言葉以上に彼らのことを信用信頼して頼っている」と表現。優勝を目指すにはＰＫ戦での勝利が必須と考える指揮官。日本代表では下田氏はＧＫコーチとして、中下氏はテクニカルスタッフとして相手の情報を丸裸にするＰＫ戦攻略を託している。「めちゃくちゃ頼もしい。広島魂、いいと思います」と声を弾ませた。

呼応するように戦友の２人の言葉にも熱がこもった。下田氏は「精いっぱい自分ができることをやっていきたい」と話し、中下氏も「監督は任せてくださる。そこが大きいので応えられるように頑張る」と意気込んだ。広島で培った信頼の土台が、今の日本代表を形作っている。

会場には広島の歌謡曲「広島天国」が流れるなど、まさに広島づくしの２時間。Ｗ杯開幕まで５０日を切ったタイミングで、つかの間のリフレッシュにもなった。「恩返しできるように結果を出したい」と森保監督。広島に愛された男が、優勝トロフィーを持って帰る。