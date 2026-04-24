【経済指標】

【米国】

＊米新規失業保険申請件数（4月11日週）21:30

結果 21.4万人

予想 21.0万人 前回 20.8万人（20.7万人から修正）



＊米製造業PMI（4月・速報）22:45

結果 54.0

予想 52.5 前回 52.3

＊米非製造業PMI（4月・速報）22:45

結果 51.3

予想 50.6 前回 49.8

＊米コンポジットPMI（4月・速報）22:45

結果 52.0

予想 50.6 前回 50.3



【カナダ】

＊鉱工業製品価格（3月）21:30

結果 2.4%

予想 1.9% 前回 0.6%（0.4%から修正）（前月比)



原材料価格指数

結果 12.0%

予想 9.4% 前回 0.9%（0.6%から修正）（前月比)



【発言・ニュース】

＊トランプ大統領

トランプ大統領は、ホルムズ海峡に機雷を設置する船舶に対して米海軍に発砲するよう命じ、イランとの対立が続く中で重要なエネルギー輸送路の確保に向けた取り組みを強化すると表明した。



＊トランプ大統領

・適切な時期になって初めて合意に至る

・合意は、適切かつ有益な場合にのみ成立。

・この立場にある者の中で、私が最もプレッシャーを感じていない。

・私には時間の余裕があるが、イランにはない。



＊米駆逐艦、インド洋でイランのタンカーを阻止

米軍は、米海軍の駆逐艦がインド洋でイランの原油タンカーをえい航していることを明らかにした。同軍によると、タンカー「ドレナ」が海上封鎖を突破しようとしたという。船舶追跡サービス「マリン・トラフィック」によると、ドレナは位置情報を最後に発信した４月１８日時点でインド西海岸沖にいた。



＊イラン、ホルムズ海峡通航料を国庫に入金

イランは、ホルムズ海峡を通過する船舶に課した通航料による初めての収入を得たとババエイ国会副議長が語った。イランのタスニム通信が伝えた。ホルムズ海峡を通過する船舶から受け取った資金が国庫に入金されたという。

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