巨人の石塚裕惺内野手（２０）が２３日、積極的な姿勢とフルスイングを貫く考えを明かした。この日は中日戦（２２日・前橋）が行われた群馬から帰京。「（１軍に）いれたらいいですね。引き続き頑張ります」と穏やかに語った。

不動の遊撃手・泉口が２１日、脳しんとう特例措置で登録抹消となり、緊急昇格。同日に１軍に合流すると、２２日の同戦では「３番・遊撃」でプロ初スタメン。２回にプロ初の長打となる２点三塁打を放ち、プロ初打点をマークしたが「昨日、２軍だと思ってやりました」という。

昨季、２軍で長く一緒にプレーした同期の浦田、キャンプで高め合ったドラフト５位の小浜と一緒に内野を守った。“普段通り”を心掛けたことも結果につながった。２軍では打率２割９分８厘。「（打撃も）変わらずできればいいですね」とファームで培ったことをそのまま発揮していく。

２２日は全５打席で初球からスイングした。「割り切りはできているかなと思います。場面によってですけど、当てにいってアウトになるくらいだったらしっかり自分のスイングをした方がいい」。昨季は１軍で９打席に立ち、１安打５三振。積極性を欠いた昨年の反省を生かしている。

ただ８回２死一、二塁で空振り三振に倒れるなど４三振。何度もチャンスで凡退した悔しさが残った。「もっと追い込まれる前に勝負を決められるように準備したい」。一つずつ課題をクリアして、欠かせない戦力へと成長する。（臼井 恭香）