◆パ・リーグ 西武３―４ソフトバンク（２３日・ベルーナドーム）

西武はソフトバンクに競り負け、惜しくも今季初の同一カード３連勝とはならず。敗戦の中でも、古賀悠斗捕手の存在感が光った。

２戦連続の「７番・捕手」で先発出場。打っては、２回１死三塁の先制機こそ空振り三振に倒れたが、１点を追う５回無死二塁では遊撃への内野安打でチャンス拡大。７回一死一塁、９回無死一、二塁では「自分の仕事なので。なんとか点が入る状況を作るだけ」とそれぞれ犠打をきっちり決めるなど、求められる役割を全うした。

本業では、前日２２日の同戦では高橋光と組んで９回完投勝利。この日は菅井とバッテリーを組み、５回を投げ８８球を費やしながらも１失点にまとめた。それでも、その後を受けた救援陣が失点し敗れたことに「菅井と味方が点を取るまで頑張ろうっていう中でも先制点を与えたことも反省だし、浜屋さんの時の海野選手の打席も僕としてはすごく悔いの残る配球だったので、そこはしっかり話をしないといけない」と喜びではなく反省の言葉が並ぶ。

昨季は正捕手として１１２試合に出場。今季はドラ１捕手・小島の入団もあり併用での起用が続くが、ベンチでは「今まで僕のイメージでリードしてた部分もあるけど、ここでこういう風にしたらこのバッターはこんな反応になるんだ、とか」と試合を俯瞰（ふかん）で眺め新たに吸収することに余念がない古賀悠。今後の活躍にも期待がかかる。