YouTubeチャンネル登録者数56万人を超えるママ芸人が『相席食堂』（ABCテレビ）初登場！ 今年ディナーショーも開催した彼女が歌声を披露すると、その等身大の歌詞に女性たちが号泣する場面が……。

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今回長野県・飯綱町を訪れたのは、クワバタオハラのくわばたりえ。飾らない子育て姿が人気だというYouTubeチャンネル「バタやんちゃんねる」での一幕が紹介されると、子どもに向かって「もううるさい！もうおしまいや！」とくわばたが仁王立ちして叫ぶ姿にMCの千鳥・ノブは「こんなん流してるん？」と笑い出した。

直売所を訪れたくわばたは、「普通に買っていいですか？」とブロッコリーの安さに大興奮。夕飯の食材を買う、およそテレビ番組のロケっぽくない様子に、再びノブから「ただのライフの映像やん！」とツッコミが入る。

そんなくわばたは、50歳を迎えた今年、記念のディナーショーを開催したそう。昨年末には『大丈夫やぁ』という曲をリリースした歌手でもあるのだという。

夜になり、地元の人が集まる飯綱町唯一のミュージックバーを訪れたくわばたは、ライブやカラオケが楽しめるというその店で『大丈夫やぁ』を生披露。

母親目線で歌う何気ない日常や「大丈夫やぁ」という歌詞に、ここでもノブは「ママの押し付けやん！」とツッコミを入れる。これには大悟から「お前はママを経験したことないから。毎日大変で苦労してるママへの応援ソングだから」とたしなめられていた。

さらに、最前列でくわばたの歌を聴いていた女性が涙をぬぐう様子が流れると、「泣いてる！」と驚いたノブはVTRを止める。そして「ごめんなさい」とくわばたの曲をいじり倒したことを謝罪した。

大悟の「お母さんが聴いたら一発で泣くねん。お前がいかに子育てをしてないかや」という指摘に、ノブは再度「ごめんなさい」と謝罪。ボロ泣きする女性の姿を見て「めっちゃヒットするんちゃうん!?」と最初とは正反対の感想を口にしていた。

聴衆から大喝采が上がった“ライブ”を終え、「主婦には楽しんでもらえたVTRにはなってると思います」と手応えを語ったくわばたの飯綱町ロケは、『相席食堂』4月21日放送回で公開された。

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