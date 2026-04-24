「ＤｅＮＡ（降雨中止）阪神」（２３日、横浜スタジアム）

雨降って−チーム固める。阪神・梅野隆太郎捕手（３４）が２３日、横浜遠征中だった１軍に今季初めて合流した。この日予定されていたＤｅＮＡ戦は雨天中止となり、横浜スタジアムで行われた指名選手による練習に参加。代わって嶋村らが登録抹消となり、１軍捕手陣は全員３０代の経験豊富な３人となった。今季２度目の２連敗から一夜明け、緊急テコ入れで再進撃の体制を整える。

ひんやりとした空気が空を覆った。しとしとと雨が降りしきる横浜スタジアム。試合中止が発表された直後、チームバスから降りてきた指名選手の中に、梅野の姿があった。春季キャンプ打ち上げ日以来となる１軍合流。若き猛虎を、どっしりと支えていく。

「チームも別にそんなに負けが込んでいるわけじゃないし、どっしりとやっていく。もう頑張るだけ」

連敗「２」という数字以上に、苦しい試合内容が心を重くした。２１日は４時間２１分に及ぶ激闘の末、７年ぶりの１６失点を喫して連勝ストップ。前日２２日には大山が一時逆転の満塁弾を放つも、再び投手陣が粘れず敗れ、藤川監督は試合後に「バッテリーでしょうね。もっともっと選手自身が、ゲームに対する研究とかね」と指摘していた。

ショッキングな敗戦直後に行われた選手の入れ替え。指揮官は「チームとしてうまくは立っていると思うんですけど、十分に」とした上で、「それを安定させにいくのか、まださせないのか、バランスですよね。若い選手で最初はいたけど、やはりあらが見えてきますよね。ですから一回落ち着けていくのか。雨も降りましたし。ちょっと固めにいって」と説明。２８日・ヤクルト戦（神宮）からは９連戦となることも踏まえ、長いシーズンを見据えて、その時々に必要な変化を加えていく。

梅野も役割は理解している。プロ１３年目で初の開幕２軍スタートとなった今季はファームで１６試合に出場して打率・２９０、２本塁打、５打点と打撃好調。この日、横浜スタジアムの室内で打撃練習を行った本人も「いいんじゃないですか、悪くないと思います」とうなずく。もちろん、坂本、伏見がいる１軍捕手陣の層を厚くすることも期待される。「一試合一試合の積み重ねだと思うし、やるべきことをしっかりやって、チームのために頑張りたい。負けには貢献したくないから」と力を込めた。

ファームで過ごす期間も変わらず送られた声援が背番号２の背中を押す。「そういう人たちが笑顔になれるようなプレーをしっかりやっていきたい。結果がついてくれば、そういうものもついてくる」。３４歳の底力が、ひいてはチームの大きな推進力となる。