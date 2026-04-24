開催：2026.4.24

会場：ナショナルズ・パーク

結果：[ナショナルズ] 2 - 7 [ブレーブス]

MLBの試合が24日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとブレーブスが対戦した。

ナショナルズの先発投手はケード・カバリ、対するブレーブスの先発投手はＪＲ・リッチーで試合は開始した。

1回裏、1番 ジェームズ・ウッド 初球を打ってライトスタンドへのホームランでナショナルズ得点 WSH 1-0 ATL

4回表、5番 オジー・アルビーズ 初球を打ってライトへの犠牲フライでブレーブス得点 WSH 1-1 ATL、6番 マイケル・ハリス 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブレーブス得点 WSH 1-2 ATL

4回裏、4番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 4球目を打ってセンターへのホームランでナショナルズ得点 WSH 2-2 ATL

7回表、ピッチャー ガス・バーランドがワイルドピッチでブレーブス得点 WSH 2-3 ATL、5番 オジー・アルビーズ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブレーブス得点 WSH 2-5 ATL、6番 マイケル・ハリス 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでブレーブス得点 WSH 2-6 ATL

9回表、5番 オジー・アルビーズ 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでブレーブス得点 WSH 2-7 ATL

試合は2対7でブレーブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブレーブスのＪＲ・リッチーで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はナショナルズのシオネル・ペレスで、ここまで1勝3敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-24 04:42:19 更新