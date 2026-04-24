開催：2026.4.24

会場：コメリカ・パーク

結果：[タイガース] 5 - 4 [ブリュワーズ]

MLBの試合が24日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとブリュワーズが対戦した。

タイガースの先発投手はタリク・スクバル、対するブリュワーズの先発投手はブランドン・スプロートで試合は開始した。

1回裏、4番 ライリー・グリーン 初球を打って左中間スタンドへのツーランホームランでタイガース得点 DET 2-0 MIL

4回表、4番 ゲーリー・サンチェス 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 DET 2-1 MIL

6回裏、5番 ディロン・ディングラー 3球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでタイガース得点 DET 3-1 MIL

7回表、6番 ブレーク・パーキンス 7球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 DET 3-3 MIL、9番 デービッド・ハミルトン 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 DET 3-4 MIL

8回裏、3番 ジャマイ・ジョーンズ 7球目を打ってレフトスタンドへのホームランでタイガース得点 DET 4-4 MIL

9回裏、7番 スペンサー・トーケルソン 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでタイガース得点 DET 5-4 MIL

試合は5対4でタイガースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はタイガースのブラント・ハーターで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はブリュワーズのアブネル・ウリベで、ここまで1勝1敗2S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-24 04:52:11 更新