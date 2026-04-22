平和を唱えるだけで平和を守れるなら、それに越したことはない。

だが、現実の国際社会では、大国が隣国を侵略し、超大国のリーダーが「文明を滅ぼす」とまで公言して、他国に対し、国際法を無視した攻撃を展開している。

平和と安全を守るためには、防衛力の備えはもちろん、反撃のための継戦能力の強化が必要だ。自国だけで安全を守り切れない以上、同盟国や同志国と防衛装備品の相互援助を含めた協力体制を構築することが不可欠となる。

政府が、防衛装備移転３原則とその運用指針を改定し、輸出を原則として可能としたのは、安全保障環境の変化に対応する措置として当然だ。平和国家の理念を損なうどころか、平和を守るための新しい構想への転換と言える。

従来の運用指針では、輸出できる装備品を救難、輸送、警戒、監視、掃海を目的とするものに限っていた。この「５類型」を撤廃し、ミサイルなど殺傷能力のある装備品も輸出できるようにした。

日本は長年にわたって武器輸出に制約を課してきた。

冷戦時代の１９６７年に、共産圏や紛争当事国などへの輸出を禁じる武器輸出３原則を定めた。デタント（緊張緩和）時代の７６年には、事実上全面的な禁輸に踏み切る政府見解を決めた。

国際情勢の変化を受け、２０１４年には５類型などの条件付きで輸出解禁に舵（かじ）を切った。

日本の防衛産業はこれまで、納入先が自衛隊に限られてきた。このため受注は少量で利益が上がらず、撤退する企業も多かった。

装備品の供給を海外に頼っていたら、有事の際に弾薬などを十分に確保できない恐れがある。販路を広げ、防衛産業を育成して継戦能力を高めることは重要だ。

一方、装備品の輸出によって、海外で日本の武器が使われて紛争を助長しかねないという見方もある。だが、今回の改定は武器の輸出を際限なく認めたわけではない。そうした批判は的外れだ。

政府は輸出先を、日本と装備品の適正管理について協定を交わしている１７か国に限定した。

また、輸出先には適時、担当職員を派遣し、紛争当事国などに移転されていないか点検するという。厳格な監視が欠かせない。

今回の改定は、法改正が不要だったため、国会での議論は短時間に限られた。世論の理解を得ているとは言い難い。今後、輸出拡大の狙いや意義について、高市首相自ら説明を尽くすべきだ。