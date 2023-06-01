渋谷凪咲、MBS新番組でスポーツキャスターに初挑戦 生放送でスポーツ情報を紹介【コメントあり】
MBSは29日午後11時56分から、新番組『月イチ水曜LIVE渋谷凪咲がスポーツキャスター!?』を生放送する。
【画像】スポーツ新聞風…マイクを向けるピンクスーツ姿の渋谷凪咲
同局では4月から「MBS火ダネプロジェクト」と銘打ち、大規模な企画開発を開始。将来のMBSのタイムテーブルを彩る人気番組を目指し、まさに今後の“火ダネ”となるようなバラエティやスポーツ、ドキュメンタリーなど、幅広いラインナップで届ける。
その第3弾となるのが、『月イチ水曜LIVE渋谷凪咲がスポーツキャスター!?』。これまでMBSでニュースキャスターやお天気キャスターを務めてきた元NMB48で俳優・タレントの渋谷凪咲が、今回は初めて“スポーツキャスター”に挑戦する。
番組では、プロ野球選手をはじめとする元アスリートをゲストに迎え、MCの渋谷があらゆるスポーツを応援しながらスポーツキャスターを目指す。タイガースの“今日の試合”はもちろん、プロ野球12球団、メジャーリーグなどの野球情報に加え、サッカーやバレーボール、ゴルフといった野球以外のスポーツ情報も紹介。他にも視聴者プレゼントをかけて渋谷がスポーツを体験するコーナーなど、バラエティーに富んだ内容となる。
今回のゲストは、お笑い芸人のカンニング竹山と元プロ野球選手の鳥谷敬。最初のコーナー「今日のタイガース（仮）」では、放送当日の神宮球場でのデーゲーム「スワローズ×タイガース」の模様を振り返り、ゲストの鳥谷が試合の勝敗を分けたポイントを解説。また、スポーツキャスターを目指すMCの渋谷が初のオフコメに挑戦する。
■渋谷凪咲コメント
――スポーツキャスターのオファーが来たときの率直な気持ちを教えてください。
スポーツはそんなに詳しくないんだけどな〜というのが素直な気持ちでした。これまでMBSさんではお天気の番組をさせていただいたり、ニュースキャスターに挑戦させていただいたりしたんですが、キャスターという立場を任せていただくと、詳しくない分野にも興味関心が向くし、詳しくない自分だからこそかみ砕いて、視聴者の方と同じような目線で寄り添えるのかなと思っています。選手のプレーのすごさはもちろんですが、人としての素晴らしさとか、裏にはこういう努力があったとかをより詳しく知って、スポーツをもっと好きになっていけるような番組を、もし自分がスポーツキャスターになるならやりたいなと考えていたことがあります。不安もありますが、MBSさんと一緒にやってきた挑戦にはすごく自信があるので、そういう番組にしていきたいです。
――渋谷さんが今1番注目しているスポーツを教えてください。
兄がラグビーをしていたのでラグビーには興味があったんですけど、私自身バレーボールを中学時代にやっていたのでバレーボールも注目しています。それからやっぱり野球も気になります。大谷選手の活躍がすごくて盛り上がっているけど、正直野球の大盛り上がりについていけない自分がいて…。でも知るときっと好きになっていけると思うし、私みたいにちょっと取り残されているなという方たちと一緒に、野球…関西だと特に阪神の盛り上がりについていけたらいいですね。自分のことじゃないのに熱狂したり、負けたら一日中落ち込んだり、スポーツで人生の楽しみが増えるなと思っていて、私もそういう楽しみを見つけたいなと思っていますね。人生、推しがたくさんあったほうが絶対輝くと思うので！
――番組のコンセプトとして渋谷さんがキャスターとして学んでいくというものがあるかと思いますが、最近“学び”を開始したものは何かありますか？
スポーツだと、パラリンピックのハイライト番組に出させていただいたときに、盲目のスキー選手がいらっしゃって、その方の前にサポートとして声をかけて引っ張っていく方がいらっしゃって、２人がそれぞれ命を預け合う戦いというか、そういうことをされているのをまったく知らなかったから、こういう世界があるんだとすごく感激しました。その選手が、日常生活では不自由なことがあっても2人で一緒にスキーを滑っているときは大きな自由を感じるとおっしゃっていたのに胸を打たれて、やっぱり選手は人生のほとんどすべてをスポーツにかけていて、「こんなに頑張っている方がいるんだから自分も頑張ろう」と勇気をいただけて感動しました。
――キャスターと聞いて思い浮かぶ方はいたりしますか？
世界陸上の織田裕二さん。もともと『踊る大捜査線』や『東京ラブストーリー』の織田裕二さんが大好きで、『踊る大捜査線』の青島にめっちゃ恋してたんです！青島の熱くて真っ直ぐなところが織田裕二さんもそのままで、世界陸上を見ていると、陸上競技に疎い私でもその熱量で心を動かされて、感じるものがありました。難しいことや詳しいことは言えなくても、自分が思った心のままに言葉を届けて、それが派生して興味関心が世の中に広がっていくという連鎖を生み出せるようなキャスターさんになれたらいいなと思います。
――視聴者へのメッセージをお願いします。
渋谷凪咲イコールスポーツというイメージがない方がほとんどだと思っていて、だからこそスポーツ好きの方も、「どんなことすんねん」と思ってみていただけたら嬉しいですし、私みたいにスポーツに詳しくない方もちらっと覗いてみて、寝る前にぼーっとリラックスしながら見て、この番組で副交感神経を高めてそのまま寝ついてもらうような、気張らない番組にできたらなと思っています。
【画像】スポーツ新聞風…マイクを向けるピンクスーツ姿の渋谷凪咲
同局では4月から「MBS火ダネプロジェクト」と銘打ち、大規模な企画開発を開始。将来のMBSのタイムテーブルを彩る人気番組を目指し、まさに今後の“火ダネ”となるようなバラエティやスポーツ、ドキュメンタリーなど、幅広いラインナップで届ける。
その第3弾となるのが、『月イチ水曜LIVE渋谷凪咲がスポーツキャスター!?』。これまでMBSでニュースキャスターやお天気キャスターを務めてきた元NMB48で俳優・タレントの渋谷凪咲が、今回は初めて“スポーツキャスター”に挑戦する。
今回のゲストは、お笑い芸人のカンニング竹山と元プロ野球選手の鳥谷敬。最初のコーナー「今日のタイガース（仮）」では、放送当日の神宮球場でのデーゲーム「スワローズ×タイガース」の模様を振り返り、ゲストの鳥谷が試合の勝敗を分けたポイントを解説。また、スポーツキャスターを目指すMCの渋谷が初のオフコメに挑戦する。
■渋谷凪咲コメント
――スポーツキャスターのオファーが来たときの率直な気持ちを教えてください。
スポーツはそんなに詳しくないんだけどな〜というのが素直な気持ちでした。これまでMBSさんではお天気の番組をさせていただいたり、ニュースキャスターに挑戦させていただいたりしたんですが、キャスターという立場を任せていただくと、詳しくない分野にも興味関心が向くし、詳しくない自分だからこそかみ砕いて、視聴者の方と同じような目線で寄り添えるのかなと思っています。選手のプレーのすごさはもちろんですが、人としての素晴らしさとか、裏にはこういう努力があったとかをより詳しく知って、スポーツをもっと好きになっていけるような番組を、もし自分がスポーツキャスターになるならやりたいなと考えていたことがあります。不安もありますが、MBSさんと一緒にやってきた挑戦にはすごく自信があるので、そういう番組にしていきたいです。
――渋谷さんが今1番注目しているスポーツを教えてください。
兄がラグビーをしていたのでラグビーには興味があったんですけど、私自身バレーボールを中学時代にやっていたのでバレーボールも注目しています。それからやっぱり野球も気になります。大谷選手の活躍がすごくて盛り上がっているけど、正直野球の大盛り上がりについていけない自分がいて…。でも知るときっと好きになっていけると思うし、私みたいにちょっと取り残されているなという方たちと一緒に、野球…関西だと特に阪神の盛り上がりについていけたらいいですね。自分のことじゃないのに熱狂したり、負けたら一日中落ち込んだり、スポーツで人生の楽しみが増えるなと思っていて、私もそういう楽しみを見つけたいなと思っていますね。人生、推しがたくさんあったほうが絶対輝くと思うので！
――番組のコンセプトとして渋谷さんがキャスターとして学んでいくというものがあるかと思いますが、最近“学び”を開始したものは何かありますか？
スポーツだと、パラリンピックのハイライト番組に出させていただいたときに、盲目のスキー選手がいらっしゃって、その方の前にサポートとして声をかけて引っ張っていく方がいらっしゃって、２人がそれぞれ命を預け合う戦いというか、そういうことをされているのをまったく知らなかったから、こういう世界があるんだとすごく感激しました。その選手が、日常生活では不自由なことがあっても2人で一緒にスキーを滑っているときは大きな自由を感じるとおっしゃっていたのに胸を打たれて、やっぱり選手は人生のほとんどすべてをスポーツにかけていて、「こんなに頑張っている方がいるんだから自分も頑張ろう」と勇気をいただけて感動しました。
――キャスターと聞いて思い浮かぶ方はいたりしますか？
世界陸上の織田裕二さん。もともと『踊る大捜査線』や『東京ラブストーリー』の織田裕二さんが大好きで、『踊る大捜査線』の青島にめっちゃ恋してたんです！青島の熱くて真っ直ぐなところが織田裕二さんもそのままで、世界陸上を見ていると、陸上競技に疎い私でもその熱量で心を動かされて、感じるものがありました。難しいことや詳しいことは言えなくても、自分が思った心のままに言葉を届けて、それが派生して興味関心が世の中に広がっていくという連鎖を生み出せるようなキャスターさんになれたらいいなと思います。
――視聴者へのメッセージをお願いします。
渋谷凪咲イコールスポーツというイメージがない方がほとんどだと思っていて、だからこそスポーツ好きの方も、「どんなことすんねん」と思ってみていただけたら嬉しいですし、私みたいにスポーツに詳しくない方もちらっと覗いてみて、寝る前にぼーっとリラックスしながら見て、この番組で副交感神経を高めてそのまま寝ついてもらうような、気張らない番組にできたらなと思っています。