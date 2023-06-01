桜井日奈子、超ハードな悪女デビュー 俳優として認知されない悩み吐露も「今に見とけよ！」
俳優の桜井日奈子が、このほど行われたテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（毎週金曜 後11：15）放送直前会見に登場。きょう24日からスタートする本作で、初の悪女役に挑戦した思いを語った。
【全身ショット】ラインが綺麗…！黒のドレスで登場した桜井日奈子
国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化する本作は、ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り、絶望しながらも愛する息子の未来を守るため、復讐に突き進んでいく姿が描かれる。
主人公は大手ゼネコン「帝央建設」都市デザイン部のエリート建築士・高坂葵（白洲迅）。進んで家事や息子の世話をする家族思いの“優等生夫”である葵は、体調を崩して診察を受けた病院で余命3ヶ月と宣告されてしまう。絶望しながらも家族のことを想う葵だが、追い打ちをかけるように妻・美月（桜井）の不倫が発覚。しかも美月は愛人と共謀し、遺産の総取りを画策し始める。
会見に白洲迅、庄司浩平、新川優愛、高橋光臣とともに登壇した桜井。「今まで元気で明るい女の子の役が多く、今回が初めての悪役といっても過言ではない」そうだが、「悪女デビューにしては結構ハードな作品になっている。でも、その分、やりがいのある役柄です」と明かした。
第1話を観た桜井は「私としては申し訳ない気持ちでいっぱいです（笑）」と苦笑い。「プロデューサーさんからはこの役を楽しんでほしいと言われているんですが、すごく正直なことを言うと、楽しむ余裕が全然ない。緊張感のあるシーンも多いですし、その度に胃がキリキリしてつらいなって思うんですけど、そういう時に共演者のみなさんが声をかけてくださって。なんとか頑張っています」と撮影を振り返った。
本人は不安そうにしている“悪女役”だが、共演者からは絶賛の声が。高橋からは「初めての悪女役と聞いていましたが何の心配もなかった。“悪魔美しい”って勝手に言っているんですけど、悪い表情のお芝居してる時の日奈子さんがめちゃくちゃハマってる。いい意味でこれだけ悪女がハマるっていうのはすごいなと思っていつも惚れ惚れしながら見ています」とほめたたえた。
白洲も「僕も本当に全く同意見です。僕は一緒にお芝居をしてる最中は、悪女の顔を見ていないんですけど、1話を見て、桜井さんってこんな表情ができるんだ、“うまっ”て思って、すごく安心しました」と絶賛した。
会見では、“心優しきどん底系サレ夫”の葵にちなんで、どん底だった経験について質問が及んだ。桜井は「ちょっと昔は、俳優業をやっているのに、俳優として認知されていなくて。タレントとかアイドルとか…何をやっている方ですか？みたいな」と悩んでいたと打ち明ける。
俳優として順調に活動している思っていたそうだが「私が思い込んでいただけで、見ている方には届いていなかったのかなって。今でも『意外とお芝居好きなんだね』と言われることもあって。私は俳優業を生涯やっていきたいと思っているし、好きなんですけど、その熱量の伝わり方が難しい」と吐露した。
そんな桜井に対して、共演者たちは「この作品を観れば分かっていただけると思う」と太鼓判。桜井も「そんなことを言われたら、『今に見とけよ！』と思ってしっかり頑張りたいと思います！」と改めて決意をにじませた。
【全身ショット】ラインが綺麗…！黒のドレスで登場した桜井日奈子
国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化する本作は、ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り、絶望しながらも愛する息子の未来を守るため、復讐に突き進んでいく姿が描かれる。
会見に白洲迅、庄司浩平、新川優愛、高橋光臣とともに登壇した桜井。「今まで元気で明るい女の子の役が多く、今回が初めての悪役といっても過言ではない」そうだが、「悪女デビューにしては結構ハードな作品になっている。でも、その分、やりがいのある役柄です」と明かした。
第1話を観た桜井は「私としては申し訳ない気持ちでいっぱいです（笑）」と苦笑い。「プロデューサーさんからはこの役を楽しんでほしいと言われているんですが、すごく正直なことを言うと、楽しむ余裕が全然ない。緊張感のあるシーンも多いですし、その度に胃がキリキリしてつらいなって思うんですけど、そういう時に共演者のみなさんが声をかけてくださって。なんとか頑張っています」と撮影を振り返った。
本人は不安そうにしている“悪女役”だが、共演者からは絶賛の声が。高橋からは「初めての悪女役と聞いていましたが何の心配もなかった。“悪魔美しい”って勝手に言っているんですけど、悪い表情のお芝居してる時の日奈子さんがめちゃくちゃハマってる。いい意味でこれだけ悪女がハマるっていうのはすごいなと思っていつも惚れ惚れしながら見ています」とほめたたえた。
白洲も「僕も本当に全く同意見です。僕は一緒にお芝居をしてる最中は、悪女の顔を見ていないんですけど、1話を見て、桜井さんってこんな表情ができるんだ、“うまっ”て思って、すごく安心しました」と絶賛した。
会見では、“心優しきどん底系サレ夫”の葵にちなんで、どん底だった経験について質問が及んだ。桜井は「ちょっと昔は、俳優業をやっているのに、俳優として認知されていなくて。タレントとかアイドルとか…何をやっている方ですか？みたいな」と悩んでいたと打ち明ける。
俳優として順調に活動している思っていたそうだが「私が思い込んでいただけで、見ている方には届いていなかったのかなって。今でも『意外とお芝居好きなんだね』と言われることもあって。私は俳優業を生涯やっていきたいと思っているし、好きなんですけど、その熱量の伝わり方が難しい」と吐露した。
そんな桜井に対して、共演者たちは「この作品を観れば分かっていただけると思う」と太鼓判。桜井も「そんなことを言われたら、『今に見とけよ！』と思ってしっかり頑張りたいと思います！」と改めて決意をにじませた。