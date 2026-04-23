日米関税交渉の合意に基づく３６０億ドル（約５・７兆円）規模の対米投資の第１弾を巡り、３メガバンクが事業向けに計３・６兆円程度の融資を行う方向で検討していることが２３日、わかった。

残りは政府系金融機関の国際協力銀行（ＪＢＩＣ）を中心に拠出する方向で調整が進んでおり、第１弾の投資の履行に向けた資金の手当てにめどがつくことになる。

複数の関係者が明らかにした。三菱ＵＦＪ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行の３行は近く、それぞれ計１・２兆円程度ずつ融資を始める方向だ。融資は日本貿易保険（ＮＥＸＩ）の保証を前提としたものとなる。ＪＢＩＣは月内にも、事業への出資や融資の方向性について発表する見込みだ。

日米は昨年、総額５５００億ドル（約８８兆円）の対米投資を行うことで合意した。第１弾は、ガス火力発電所、原油積み出し港、人工ダイヤモンド製造施設の３件が対象となる。

日米共同で建設を進める米オハイオ州のガス火力発電所は米国内で最大級とされ、東芝や日立製作所、三菱電機などが関連機器の供給に意欲を示している。原油の輸出インフラは、商船三井や日本製鉄、ＪＦＥスチールなどが担い手の候補で、半導体製造に必要な人工ダイヤモンドを巡る事業にも複数の日本企業が関心を寄せているという。

対米投資を巡っては、次世代原子炉の小型モジュール炉（ＳＭＲ）の建設などを含む第２弾の事業がすでに決まっている。３メガバンクは、第２弾以降の融資についても政府から協力を求められており、融資総額はさらに膨らむ可能性がある。