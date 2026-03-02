女優の桜井日奈子が２３日、都内で、白洲迅主演のテレビ朝日系連続ドラマ「余命３ヶ月のサレ夫」（２４日スタート、金曜・後１１時１５分）の放送直前会見に出席した。

演じるのは、余命宣告を受けた夫（白洲）との関係の裏で、年上社長と不倫する女。初の悪役に「これまで健気（けなげ）でハッピーな役が多かったので、悪女デビューにはハードルが高い役だなと思った。プロデューサーさんや事務所からは『楽しんでほしい』と言われているけど、正直なことを言うと楽しんでいる余裕がない。（共演の高橋）光臣さんはクランクインの日に『僕は味方なので』と言ってくれたので、何とかやっている」と率直な心境を明かした。

最近起きた悲劇には「食欲旺盛」と回答した。「シリアスな作品をやっていると、多少のストレスがかかっていて思いっきり食べちゃう」と告白。「タイトな衣装が多いから（食べる量を）抑えなきゃと思っているのに、お米がおいしい。大目に見ていただきたいです」と笑った。

一方、大切にしているものには「筋肉」と答えた。「撮影が続くと、ジムやメンテナンスに行く時間がない」と明かしていた。