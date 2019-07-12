巨人の田中将大投手（３７）が２４日のＤｅＮＡ戦（横浜）で広島、ヤンキースなどで活躍した黒田博樹氏に並ぶ日米通算２０３勝を目指して先発する。今季３試合に先発し２勝０敗。ＤｅＮＡ３連戦のカード初戦を任された右腕は、記録は意識せずに「自分がどう投げるか、だけ」。自然体で力を発揮し、チームの先陣を切ることを誓った。

いつもと変わらずに、田中将は淡々と腕を振った。Ｇ球場で先発練習に参加して最終調整。２４日のＤｅＮＡ戦に向けてブルペンで傾斜を確認しながら丁寧に投げ込んだ。「チームは（２連勝中で）勝ってますから、勢いはあると思うので、普通にやるだけです」と冷静に語った。

勝てば黒田氏と並び歴代２位となる日米通算２０３勝。黒田氏からはヤンキース時代の１４年、多くを学んだ。「メジャー１年目に一緒のチームでプレーできて自分にとっては大きな助けになりましたし、その姿を近くで見ることができたということは本当に大きなこと。自分の言葉でちゃんとお話しできることは大きかったと思うので本当に助けていただきました」と感謝は尽きない。

昨シーズン、日米通算２００勝を達成した際には東京Ｄに黒田氏からのビデオメッセージが流れた。「これからもたくさんの野球ファン、次の世代に田中将大という背中を示し続けてほしいなと思います」と今後に期待をかけられた。大先輩の期待に応えるためにも、まだまだ勝利を積み上げていく。

ＤｅＮＡ戦は昨年は２試合に登板して２敗、防御率９・００。相性がいいとは言えないが「自分がどう投げるか、だけ。しっかりとボールをコントロールして打者を打ち取る作業をしていく。いかに相手のバランスを崩していいスイングをさせない、というのが一番大事だと思うので、バッテリーでしっかりいい仕事ができるように」。必要以上に相手を意識することなく、自分の投球を貫くだけだ。

今季は３試合に先発し２勝０敗の防御率２・４１と安定感がある。「去年よりいいコンディションの中でいい準備ができているから（ここまで）来られていると思う」と手応えを語った背番号１１。自信あふれる姿をマウンドで披露する。（水上 智恵）