阪神・藤川球児監督（４５）が２３日、不調で２軍調整中の及川にカムバックを促した。「そのうち戻してこないと。本当は、彼はここでパフォーマンスを出して是非を問われるべき選手だから」。同日のＤｅＮＡ戦（横浜）は、昼前から降り続く雨で今季２度目の中止。指揮官は三塁ベンチに座り、グラウンドを見つめながら中継ぎ左腕を思った。

昨季は１２球団最多６６試合に登板して防御率０・８７。ＮＰＢ新記録の１８試合連続ホールドを記録するなど、５０試合連続無失点で同新記録の石井と左右の両輪でリーグ優勝に貢献した。しかし、石井は今年２月の沖縄キャンプ中に左アキレス腱（けん）断裂。及川は開幕から２試合で防御率９・００と本来の力を出せず、４月３日に登録を抹消された。

現在２位のチームは、直近２試合で計２９被安打の投壊により２連敗。昨年３、４月の救援防御率１・７５に対し、今季はここまで３・６１と厳しい状況だ。石井が長期離脱する中、２軍でも４試合で防御率１１・２５と苦しむ及川の復調が待たれる。はい上がってこい―。藤川監督は「もがき苦しんで、悩んで打破することでしょうね」と背中を押した。（中野 雄太）