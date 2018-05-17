阪神・藤川球児監督（４５）が２３日、自身の経験を踏まえた指導者論を説明した。同日のＤｅＮＡ戦（横浜）は雨天中止。三塁ベンチに腰を下ろし「本当の優しさは厳しく言ってあげることなんですよね。だけど、それがなかなか難しい時代でしょ？ 昨今は。でも、厳しく追及されることで彼らは一番成長していくんです。自分は選手としてそれで成長したし。中ではちゃんとやっているので。内側で」と熱く語り始めた。

現役時代は阪神の絶対的な守護神として９回のマウンドに君臨したレジェンド右腕。当時の指導者はもちろん「メディアの方に厳しく言われた選手として。今は（監督として）守ってあげているけど、僕らの時は打たれたら『自分の責任』って新聞に出るし。負けたら『藤川球児が打たれた』ですよ。矢面に出たからこそ、その方が人間としての成長もあるし。僕がそうだっただけかもしれない」と懐かしそうに振り返った。

また、この日は“球児流マネジメント”で佐藤、森下、大山ら主力メンバーを休養日に。主に若手が横浜スタジアムに来て練習する中、練習免除で帰阪させて「帰って治療したり、自分で練習したり」と任せた。

「ＷＢＣのメンバーはキャンプを送れていないので。佐藤も森下も（今）パフォーマンスが良くても、長くパフォーマンスを出すところにおいては、ああいう国際大会があると選手はしんどくなるので。気持ちの揺れ動きがどうしても出てしまうような試合もしてきているから。僕も（ＷＢＣに）出ているので分かるんですけど」。常に先を見据え、最善策を講じていく。