第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で日大は総合１０位となり、１２年ぶりにシード権を獲得した。３年連続予選会敗退から箱根１２度優勝の古豪を再建したのが、５月で就任４年目を迎える新雅弘監督（６５）だ。岡山・倉敷高を全国高校駅伝３度の優勝に導いた名将は、速さよりも強さを重んじた土台づくりを徹底。学生の主体性を重んじた独自の調整法で復活に導いた。１期生の新エース候補・山口彰太、新主将の聡太の双子兄弟（ともに４年）らとともに、シード定着を目指す１年をスタートさせた。

箱根駅伝シード校復帰から定着へ。日大が次の段階に進むための大事な１年だ。新監督は「来年の箱根はシードを確実に取る」と力強く意気込む。２６年１月。長きにわたり低迷してきた名門の９２回目の箱根路は、復活を印象づけた。２区から１０区までシード圏内を安定して走り、総合１０位で１２年ぶりのシード権を奪回。好成績で施設の管理や合宿費など大学側の支援も手厚くなったという。

箱根後も快進撃は止まらない。２月の日本学生ハーフマラソンで、新エース候補の山口彰太が日大日本人歴代最高記録の１時間０分５４秒で８位。双子の弟で新主将の聡太も１時間２分１７秒の自己新記録。さらに４月から、５０００メートル１３分４４秒７４の岡山県高校記録を持つ首藤（しゅどう）海翔（１年）＝倉敷＝ら有望選手も加わった。

箱根伝統校を再建させたのは、３度の高校日本一を誇る指揮官の手腕だ。練習メニューは一律ではなく、ビルドアップ走やペース走、ジョグ、補強など複数の選択肢から選手個々が選ぶ。「自分の体調と対話しながら決めてほしい」と故障を防ぎながら主体性を育てる。さらに、指揮官が求めるのは速さ以上の強さだ。「トラックの集団走で２８分３０秒は１人で走った時の２９分３０秒くらいだと思う。自分で走って２８分５０秒を出せる、そういう強い選手をつくりたい」。単独走でも崩れない強さが、駅伝で戦うための条件だと強調する。

前回の箱根では１万メートル２８分台ランナーを１７人そろえ、「日大史上過去最速布陣」と話題を集めた。それでも、指揮官は「風が吹いたらすぐ吹き飛ぶ２８分台」と冷静に振り返る。箱根シード校定着へ、鍵を握るのは新監督１期生となる４年生だ。聡太主将は「目標が上がった分、生活の部分とか練習の部分も、もう一段レベルを上げていかないと」と責任感を燃やす。彰太は「４年生の力って、すごかったんだなって思わせられるように」と意気込む。

指揮官は就任時に「３年で箱根出場、５年でシード獲得」と掲げた目標を１年目で箱根出場、３年目にシード復帰と前倒しで達成してきた。今季は１０月の出雲駅伝にも１６年ぶり（１２年前は台風のため中止）に出場し、箱根予選会の時期も強化を積み重ねる。「夏の合宿で鍛えて、再び良い意味で期待を裏切ってくれるようなレースを」と新監督。「古桜復活」への誇りを取り戻すシーズンへ。桜色のタスキが大学駅伝界の台風の目となる。（綾部 健真）

２年生のホープ・奥村櫂陸（かいり）、後藤玄樹（いぶき）、岸端悠友（ゆうと）の３人が１月から２月、男子マラソン日本記録保持者の大迫傑（３４）＝リーニン＝の米国での高地トレーニング合宿に初参加した。

きっかけは、昨年５月から大迫が日大陸上部グラウンドで練習を行っていること。練習時間は入れ違いだが、新監督が「何かコラボレーションできないか」とお願いしたところ、若手育成を志す大迫側が快諾。３人は約３週間米国の大迫宅に住み込み、３月の東京マラソンに向けたトップランナーの質の高い調整を体感した。会話も交わし、後藤が「血液状態の計測による最適なペース配分」を学べば、奥村も「食事量の多さや絶対にレースを外さないコンディションの合わせ方」と大迫の求道者的な自己管理に衝撃を受けた。「箱根でいい走りをして、遠征に選んでいただいた期待に応えないといけない」と岸端。“大迫効果”も日大完全復活の力に変えていく。

◆新 雅弘（しん・まさひろ）１９６１年１月２８日、兵庫・上郡町生まれ。６５歳。中学では剣道部に所属しながら駅伝大会に出場。岡山日大高（現・倉敷）で本格的に陸上を始める。３年時に主将で全国高校駅伝初出場に貢献。７９年に日大入学。箱根駅伝は４年時１０区１１位。８３年に実業団の日本電気ＨＥへ。８６年に引退し倉敷の教師、陸上部コーチ。９４年監督昇格。２０２３年４月に退職、同５月に日大駅伝監督就任。

◆日大 １９２１年創部。箱根駅伝には２２年の第３回大会で初出場。３５年からの４連覇を含め、歴代３位の優勝１２回。出雲駅伝は優勝５回。全日本大学駅伝は優勝３回。学生３大駅伝通算２０勝は駒大、日体大に続き、早大と並んで３位。長距離部員は４８人、学生スタッフ１０人。練習拠点は世田谷区。タスキの色は桜色。主なＯＢはマラソンで五輪３大会出場の宇佐美彰朗氏、箱根駅伝２度出場の俳優・和田正人ら。