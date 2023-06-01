俳優白洲迅（33）が主演するテレビ朝日系ドラマ「余命3ケ月のサレ夫」（24日スタート、金曜午後11時15分）の取材会が23日、都内の同局で行われた。

余命宣告を受けた夫に追い打ちをかけるように妻の不倫が発覚。息子の未来のために、“サレ夫”が妻と不倫相手への復讐（ふくしゅう）に突き進む物語。

白洲の会社の後輩を庄司浩平（26）、同期社員を新川優愛（32）、妻を桜井日奈子（29）、不倫相手を高橋光臣（44）が演じる。

主人公が悲劇に遭遇することにかけて「最近の悲劇」についてそれぞれが話した。

高橋 キャンプで指を切りました。カレーを作ろうとしてジャガイモを切っていて薬指を切って3針も縫った。通院日が足りなくて保険はおりなかった。悲劇の多重層です。

新川 子どものオモチャで右手を負傷しました。もうすぐ3歳で、オモチャの細かい部品が増えて、何かの拍子にやった。傷口がグロテスクなので、メークさんに透明のばんそうこうをかりてしのいだ。4話で出てきます。

庄司 観光地価格にやられました。地方に行って「ここにしか売っていない」という食品を買った。それ自体が高かったけれど友だちの分も買った。ところが、近所で「県の名産展」をやっていて、同じ物が300円安かった。悔しかった。悲劇です。

桜井 食欲が旺盛なんです。今回はタイトな衣装が多いから、食事を抑えなきゃいけないのにお米がおいしい。

白州 「ひと電話1500円」です。家のネット契約を変えようと思って問い合わせをした。電話番号もたくさんあって、やっとたどり着いてかけたけどなかなかつながらない。「ナビダイヤルで…」「有料で…」とあってやっとつながったのが40分後。どんどんお金がかかる。電話（の用件）は2分で終わった。いくらかかったか調べたら1500円だった。時代についていかないといけないけど…。オペレーターの皆さん、ご苦労さまです。