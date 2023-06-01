俳優白洲迅（33）が主演するテレビ朝日系ドラマ「余命3ケ月のサレ夫」（24日スタート、金曜午後11時15分）の取材会が23日、都内の同局で行われた。

余命宣告を受けた夫に追い打ちをかけるように妻の不倫が発覚。息子の未来のために、“サレ夫”が妻と不倫相手への復讐（ふくしゅう）に突き進む物語。

白洲の会社の後輩を庄司浩平（26）、同期社員を新川優愛（32）、妻を桜井日奈子（29）、不倫相手を高橋光臣（44）が演じる。

撮影現場の様子や役柄などについてそれぞれが話した。

白洲 番組のタイトルが全てを説明している。絵に描いたような幸せな家庭で、愛する妻と子ども、夢だった建築の仕事。それが、がんが分かって余命宣告をされて妻の浮気も発覚。悲劇の多重層です。それを含めて楽しく撮影している。みんなに支えられてやっています。

桜井 初の悪役。これまではけなげな女の子の役が多かった。悪女デビューはハードルが高いがやりがいもある。（白洲が演じる）葵君が本当にかわいそうで、申し訳ない。「この役を楽しんで」と言われているが楽しむ余裕はない。胃がきりきりしてつらいなと思うけど、新川さんらに心配をされている。高橋さんには「どんなに嫌われても僕が味方だから」と言われた。

高橋 桜井日奈子さんには何の心配もない。これまではかわいらしいイメージがあったが、現場に入って目の当たりにして、この美しさは何だろうと。「悪魔美しい」と言っている。「悪女」が良い意味ではまるのはすごいと思います。