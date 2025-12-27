タレントの河合郁人（38）が23日に放送された日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（後7・54）に出演。自身が高級ブランド「FENDI（フェンディ）」に心酔し、大量にアイテムを所有するようになった意外なきっかけを明かした。

この日は、不要な私服を査定に出し、設定金額にいかに近づけるかを競う「いらない服ぴったり売ってゴチになります！」を放送。河合は査定品として多数のFENDIのアイテムを持参し、「古着はたくさんあるんですけど、そのちょっと前…5年ぐらい前ですかね。FENDIにハマっていて」と切り出した。

FENDIに魅了された背景には、「僕、名前が郁人（ふみと）なんですよ。ずっと、バラエティー（番組）出たての頃、ここ（胸元）に『F』のワッペンをつけてた。名前を覚えてもらいたいから」と、セルフプロデュースを行っていた過去を告白した。

そして、このセルフプロデュースに気付いたある有名女優からの言葉がキッカケでハマった。その女優は佐々木希で「河合さん、それつけてるなら『FENDI』着た方がいいんじゃないですか?」とアドバイスを受けた。この言葉に「影響されて『FENDI』買ってました。だから、めちゃくちゃ『FENDI』持ってる」と明かした。