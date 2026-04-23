【ニューヨーク＝木瀬武】米メディア大手ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（ＷＢＤ）は２３日の臨時株主総会で、同業のパラマウント・スカイダンスによる買収案を賛成多数で承認した。

買収額は負債を含めて総額１１００億ドル（約１７・５兆円）。規制当局の審査を経た上で、９月末までの手続き完了を目指している。

パラマウントがＷＢＤの株式を１株あたり３１ドルで取得し、完全子会社化する。ＷＢＤは米ナスダック市場を上場廃止となる。両社の映画スタジオは維持する一方、成長事業と位置づける動画配信事業は統合して先行する米ネットフリックスなどに対抗する。

米メディアによると、買収手続きの完了に伴いＷＢＤの経営陣に支払われる巨額報酬案は、法的拘束力のない投票で反対された。デビッド・ザスラフ最高経営責任者（ＣＥＯ）には最大８億８７００万ドルが付与される計画となっている。

ＷＢＤは昨年１２月、ネットフリックスによる総額８２７億ドルの買収提案を受け入れることで合意したが、パラマウントが買収合戦を仕掛け、２月にネットフリックスが撤退した。