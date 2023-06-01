ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は２４３ドル安 シカゴ日経平均先物は５万８９７０円
NY株式23日（NY時間15:03）（日本時間04:03）
ダウ平均 49246.94（-243.09 -0.49%）
ナスダック 24382.02（-275.55 -1.12%）
CME日経平均先物 58970（大証終比：-170 -0.29%）
欧州株式23日終値
英FT100 10457.01（-19.45 -0.19%）
独DAX 24155.45（-39.45 -0.16%）
仏CAC40 8227.32（+70.89 +0.87%）
米国債利回り
2年債 3.821（+0.023）
10年債 4.322（+0.020）
30年債 4.918（+0.014）
期待インフレ率 2.419（+0.026）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.009（+0.001）
英 国 4.939（+0.030）
カナダ 3.495（+0.004）
豪 州 5.001（+0.044）
日 本 2.416（+0.024）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝96.50（+3.54 +3.81%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4726.00（-27.00 -0.57%）
ビットコイン（ドル）
77713.13（-740.36 -0.94%）
（円建・参考値）
1240万6901円（-118198 -0.94%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49246.94（-243.09 -0.49%）
ナスダック 24382.02（-275.55 -1.12%）
CME日経平均先物 58970（大証終比：-170 -0.29%）
欧州株式23日終値
英FT100 10457.01（-19.45 -0.19%）
独DAX 24155.45（-39.45 -0.16%）
仏CAC40 8227.32（+70.89 +0.87%）
米国債利回り
2年債 3.821（+0.023）
10年債 4.322（+0.020）
30年債 4.918（+0.014）
期待インフレ率 2.419（+0.026）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.009（+0.001）
英 国 4.939（+0.030）
カナダ 3.495（+0.004）
豪 州 5.001（+0.044）
日 本 2.416（+0.024）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝96.50（+3.54 +3.81%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4726.00（-27.00 -0.57%）
ビットコイン（ドル）
77713.13（-740.36 -0.94%）
（円建・参考値）
1240万6901円（-118198 -0.94%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ