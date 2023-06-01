NY株式23日（NY時間15:03）（日本時間04:03）
ダウ平均　　　49246.94（-243.09　-0.49%）
ナスダック　　　24382.02（-275.55　-1.12%）
CME日経平均先物　58970（大証終比：-170　-0.29%）

欧州株式23日終値
英FT100　 10457.01（-19.45　-0.19%）
独DAX　 24155.45（-39.45　-0.16%）
仏CAC40　 8227.32（+70.89　+0.87%）

米国債利回り
2年債　 　3.821（+0.023）
10年債　 　4.322（+0.020）
30年債　 　4.918（+0.014）
期待インフレ率　 　2.419（+0.026）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.009（+0.001）
英　国　　4.939（+0.030）
カナダ　　3.495（+0.004）
豪　州　　5.001（+0.044）
日　本　　2.416（+0.024）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝96.50（+3.54　+3.81%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4726.00（-27.00　-0.57%）

ビットコイン（ドル）
77713.13（-740.36　-0.94%）
（円建・参考値）
1240万6901円（-118198　-0.94%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ