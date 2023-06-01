礼真琴がベティーちゃんに！『ブープ！ザ ミュージカル』ビジュアル解禁
礼真琴が主演を務め、東京・大阪・福岡にて5〜8月上演されるブロードウェイミュージカル『BOOP! The Musical』より、礼が“ベティーちゃん”に扮装した日本版ビジュアルが解禁された。
【動画】ベティーちゃんが白黒アニメからカラフルな現代に飛び出す！『BOOP! The Musical ブープ！ザ ミュージカル』メイキング
1930年代に米国で誕生したアニメーションキャラクター「ベティー ブープ」。日本では「ベティちゃん」として長く親しまれ、今もファッションアイコンとして世界中で愛され続けている。
本作は、白黒アニメーションの世界でトップスターとして生きていたベティーが、突如カラフルで活気あふれる現代のニューヨークへとやって来て、新しい仲間との出会いを通じて「自分の本当の望みは何か」「自分はいったい何者なのか」といった問いに対する答えを見つけるまでのストーリーを描き出す。彼女自身、そして世界に「あなたには素晴らしいことを成し遂げる力がある」というメッセージが込められている。
トニー賞を受賞し、近年日本でもミュージカル『キンキーブーツ』や『PRETTY WOMAN The Musical』を次々と大きな成功に導いたジェリー・ミッチェルが、米国での初演から引き続き、日本公演においても演出・振り付けを手掛ける。
主役のアニメーション映画スター、ベティ・ブープを演じるのは礼真琴。キュートでチャーミングな存在感はそのままに、誰よりも自由で、しなやかに時代を駆け抜ける。その前向きなエネルギーと真っすぐな心は、出会う人々の人生を少しずつ変えていく。
そしてこの度、白黒の世界からカラフルな現代へと飛び出したベティーの魅力を凝縮した、日本版ビジュアルを初公開。
主人公ベティー ブープにふんした礼が、白黒のベティーと共に軽やかにポーズを決める姿は、白黒とカラーという二つの世界を生きるキャラクターの変化を繊細かつ大胆に表現。宣伝美術を手がける樋口敬太（Gojyo graphics）によるコンセプトデザインのもと、日本公演における舞台ヘアメイクを宮内宏明が担当。クリエイティブコンサルタントのISON KAWADAが加わり、オリジナルチームのコンセプトを踏襲しながら、日本版としての表現を具体化した。
撮影を、写真家・下村一喜が担当。一流クリエイター陣が集結し、まるで物語の一瞬を切り取ったかのような印象的なアートワークが完成した。白黒の世界で輝くスターとしての姿と、現代ニューヨークで新たな一歩を踏み出す姿――その鮮やかなコントラストが、物語の核心に迫るビジュアルとなっている。白黒の世界に戻るのか、それともカラフルな未来を選ぶのか。ベティーがたどり着く結末とは。
『BOOP! The Musical ブープ！ザ ミュージカル』は、東京・東急シアターオーブにて5月27日〜6月21日、大阪・梅田芸術劇場メインホールにて7月4〜22日、福岡・博多座にて7月30日〜8月16日上演。
【動画】ベティーちゃんが白黒アニメからカラフルな現代に飛び出す！『BOOP! The Musical ブープ！ザ ミュージカル』メイキング
1930年代に米国で誕生したアニメーションキャラクター「ベティー ブープ」。日本では「ベティちゃん」として長く親しまれ、今もファッションアイコンとして世界中で愛され続けている。
トニー賞を受賞し、近年日本でもミュージカル『キンキーブーツ』や『PRETTY WOMAN The Musical』を次々と大きな成功に導いたジェリー・ミッチェルが、米国での初演から引き続き、日本公演においても演出・振り付けを手掛ける。
主役のアニメーション映画スター、ベティ・ブープを演じるのは礼真琴。キュートでチャーミングな存在感はそのままに、誰よりも自由で、しなやかに時代を駆け抜ける。その前向きなエネルギーと真っすぐな心は、出会う人々の人生を少しずつ変えていく。
そしてこの度、白黒の世界からカラフルな現代へと飛び出したベティーの魅力を凝縮した、日本版ビジュアルを初公開。
主人公ベティー ブープにふんした礼が、白黒のベティーと共に軽やかにポーズを決める姿は、白黒とカラーという二つの世界を生きるキャラクターの変化を繊細かつ大胆に表現。宣伝美術を手がける樋口敬太（Gojyo graphics）によるコンセプトデザインのもと、日本公演における舞台ヘアメイクを宮内宏明が担当。クリエイティブコンサルタントのISON KAWADAが加わり、オリジナルチームのコンセプトを踏襲しながら、日本版としての表現を具体化した。
撮影を、写真家・下村一喜が担当。一流クリエイター陣が集結し、まるで物語の一瞬を切り取ったかのような印象的なアートワークが完成した。白黒の世界で輝くスターとしての姿と、現代ニューヨークで新たな一歩を踏み出す姿――その鮮やかなコントラストが、物語の核心に迫るビジュアルとなっている。白黒の世界に戻るのか、それともカラフルな未来を選ぶのか。ベティーがたどり着く結末とは。
『BOOP! The Musical ブープ！ザ ミュージカル』は、東京・東急シアターオーブにて5月27日〜6月21日、大阪・梅田芸術劇場メインホールにて7月4〜22日、福岡・博多座にて7月30日〜8月16日上演。