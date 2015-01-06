23日のニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）で、シークレットゲストがついに明かされた。

芸能界の「タクロウ」が集結する「タクロウWEEK」の最終日。20日はGLAYのTAKURO、21日は辰巳琢郎、22日は昨年のM―1グランプリの王者・たくろうは事前に発表されていたが、23日のゲストは登場まで明かされていなかった。

リスナーからさまざまな予想が飛び交う中、正解はものまねタレントのHEY！たくちゃん（本名・藤谷拓廊＝ふじや・たくろう)。「どうも、HEY！たくちゃんです」と自己紹介し、パーソナリティーの「ナイツ」塙宣之、土屋伸之、「ハリセンボン」の箕輪はるかに大きな拍手で迎えられたが、ギリギリまで引っ張って期待をあおっての登場だっただけに、本人は「俺もう嫌だよ、悲しいよ…。申し訳ないもん、聞いている人に」と苦笑いするばかりだった。

土屋に「どれくらいからですか？自分がシークレットにされているのを知ったのは」と振られると「先週ぐらいからだよ。聞いていて、これに俺、出るのか…と思って。（前日までの顔触れと）ものすごい差があるじゃないですか！俺なんか素人だよ、こんなの」と自虐しきり。

しかし、最初に普通に名乗ったことについて、塙からは「ものまねで入ってほしかった。こんなに引っ張って…がっかりだよ。俺たちが築き上げたものを一瞬で破壊したよ！一番ダメだよ」、土屋からは「ネタばらし史上最低。数ある中で…」などとダメ出しを連発され、「すいません。普通に入っちゃいましたね」としょんぼりしていた。

秋田県のラーメン店「鬼そば藤谷」の経営者としても知られ、同日は臨時休業。シークレットゲストだったため、表向きには「資材を探すために休みます」との理由にして、秋田から駆けつけたという。若手時代のエピソードをいじられつつも、ラーメンをPRし、松山千春らのものまねを披露して盛り上げた。