◆米大リーグ ジャイアンツ―ドジャース（２３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で名を連ねた。登板翌日で休養日の可能性もあったが、出場となったことについてロバーツ監督が「私が起用したかったし、彼も状態がいいよ言っていた。今日は勝たないといけないし、彼が最善の選択だ。（翔平は）出塁はできている。この期間を抜ければ楽になるだろう。（打球が）広くフィールドを使っているときが彼のベストだ」と説明した。

前日２２日（同２３日）の敵地・ジャイアンツ戦では「１番・投手、指名打者」でフル出場したが、４打数無安打に終わり、昨年８月から続いていた連続試合出塁が「５３」でストップ。投げては６回５安打無失点、最速１００・６マイル（約１６１・９キロ）の快投を見せて防御率は０・３８となったが、援護に恵まれず３勝目を逃し、チームも敗れて２連敗となった。

この日は登板翌日でロバーツ監督は休養日になることも示唆していたが、変わらずにスタメン入りとなった。チームは１３連戦中で、６戦を終えて２勝４敗となっている。大谷も試合前時点で今季ワーストとなる８試合＆４２打席連続ノーアーチだが、「連戦でもちろん体的には最初のしんどさを感じる時期。けど、そこまで問題はなく、健康に１試合１試合出られている。一番最低限だけど、難しいこと。いいペースで来ている」と話していた。