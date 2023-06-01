timelesz原嘉孝がバレーボールネーションズリーグ応援サポーターに就任！「学生時代の自分が聞いたらとても喜ぶと思います」

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timeleszの原嘉孝がバレーボールネーションズリーグ応援サポーターに就任した。

■学生時代キャプテンを務めた経験もある原嘉孝がこの夏、日本代表選手たちを“熱く”全力応援

TBSでは、7月8日から大阪で開幕する『バレーボールネーションズリーグ2026』の日本ラウンド男女全試合を放送（BS-TBSでは6月4日からスタートする海外ラウンドの日本戦男女全試合を放送）。

昨年、“日本バレーボール史上初の兄妹での同時キャプテン”として注目を集めた石川祐希、真佑率いる男女日本代表が世界の強豪国に挑む本大会は、今年開催されるバレーボールの大会で唯一の国際大会。「男女ともにメダル、再び。」をテーマに、男女全試合の熱戦が連日生中継される。

そしてこのたび、日本代表選手の熱量を届けるバレーボールネーションズリーグ応援サポーターに、原嘉孝の就任が決定した。

原は中学・高校時代はバレーボール部に所属し、ミドルブロッカーとしてプレー、キャプテンも務め、青春を注いだ経験を持っている。また、バレーボール男子日本代表初となるドキュメンタリー映画『GRIT －バレーボール男子日本代表 栄光への始発点－』（2026年1月公開）のナレーションを担当したこともあり、今回の就任が実現した。

原は今回の就任に対し、「学生時代の自分が聞いたら喜ぶと思います。少しでもチームの魅力が伝わるように熱量を上げて応援していきます！」と意気込みを表明。また、視聴者へ向けて「これを機にバレーボールの奥深さ、熱さみたいなものを体感いただきたいです。僕もしっかりとサポートさせていただきますので、ぜひ一緒に日本バレーを盛り上げましょう！」と熱を込めて呼びかけた。

■日本代表・石川祐希、高橋藍、佐藤淑乃からの歓迎メッセージに原歓喜

原のバレーボールネーションズリーグ応援サポーター就任決定に対し、日本代表選手からサプライズで歓迎のメッセージVTRも届いた。

男子キャプテンの石川祐希は「学生時代にバレー部で本気でボールを追いかけていたことは伺っています。そんなバレーボールの魅力を知っている原さんが応援サポーターになってくださったこと、とてもうれしく思います！」とコメント。

石川とともに男子代表を牽引する高橋藍（「高」は、はしごだかが正式表記）は「原さんと一緒にネーションズリーグ、今後のバレーボールを盛り上げていきたいです。お会いできること楽しみにしています！」、女子エースの佐藤淑乃は「今シーズンの女子日本代表も一緒に盛り上げていきましょう！」と呼び掛けた。

サプライズとなった選手からのメッセージVTRを観た原は「認知されてるんですか!? めっちゃびっくりした！ うれしいです!!」と大歓喜。「学生時代の自分に見せたいですね。とんでもない未来が待ってるぞ！ って。頑張ります！」と、改めて今回の就任への気持ちを引き締めた。

『バレーボールネーションズリーグ2026』は、7月8日からの日本ラウンドを全試合生中継。

■『バレーボールネーションズリーグ2026』日本戦放送日程

【海外ラウンド（BS-TBSで放送）】

「女子・第1週＠カナダラウンド」

6月4日（木）日本vsフランス

6月6日（土）日本vsウクライナ

6月7日（日）日本vsドイツ

6月8日（月）日本vsカナダ

「男子・第1週＠中国ラウンド」

6月10日（水）日本vsウクライナ

6月12日（金）日本vsポーランド

6月13日（土）日本vs中国

6月14日（日）日本vsスロベニア

「女子・第2週＠フィリピンラウンド」

6月17日（水）日本vsセルビア

6月19日（金）日本vsチェコ

6月20日（土）日本vsドミニカ共和国

6月21日（日）日本vsイタリア

「男子・第2週＠フランスラウンド」

6月24日（水）日本vsセルビア

6月27日（土）日本vsイラン

6月28日（日）日本vsアメリカ

6月29日（月）日本vsフランス

【日本ラウンド（TBS系列で生中継）】

「女子・第3週＠Asueアリーナ大阪」

7月8日（水）日本vsブラジル

7月9日（木）日本vsタイ

7月11日（土）日本vsトルコ

7月12日（日）日本vsポーランド

「男子・第3週＠Asueアリーナ大阪」

7月15日（水）日本vsイタリア

7月16日（木）日本vsカナダ

7月17日（金）日本vsベルギー

7月19日（日）日本vsアルゼンチン

※応援サポーターはTBS系列の放送のみ出演

■【画像】応援サポーターに就任した原嘉孝のビジュアル

■【画像】『バレーボールネーションズリーグ2026』キービジュアル

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