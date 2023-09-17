元日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈（30）が23日に放送された日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（後7・54）に出演。フリーに転身したばかりの初給与への大きな期待を覗かせる場面があった。

今回は「前髪ぱっつんチェンジ」企画が放送され、岩田が出演して大胆なイメチェンに挑戦。フリーに転身したばかりで、売れっ子になるチャンスをつかみたいという岩田は「田中みな実さんとか、あざと可愛いみたいなキャラクターが立っている先輩とかいっぱいいらっしゃる。埋もれないアナウンサーになりたい」と、イメチェンによるインパクトを欲していた。

他局からのオファー状況について問われると「あ、もうほかの局のテレビに出てます」と順調な滑り出しを報告。これを聞いたナインティナインの矢部浩之が「最初のギャラ、びっくりするらしいですよ」とささやき、岩田は「本当ですか?」と思わず顔がほころんだ。

矢部の妻で元TBSアナウンサーの青木裕子は、2012年末に退社してフリーに転身しており、矢部は「ひと月目のギャラ、びっくりしたって」と初給与に驚いていたことを伝えた。矢部からの具体的な実体験に基づく情報に、岩田は「そうなんですか…」と期待に胸をふくらませた。