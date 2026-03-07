ｔｉｍｅｌｅｓｚの原嘉孝（３０）が、ＴＢＳ系で生中継される「バレーボールネーションズリーグ２０２６」（日本ラウンドは７月８〜１９日、Ａｓｕｅアリーナ大阪）の応援サポーターに就任したことが２３日、分かった。

ｔｉｍｅｌｅｓｚの元気印が今夏、バレーボール男女日本代表を熱烈応援する。原は、中高時代にバレーボール部でミドルブロッカーとしてプレーし、キャプテンを務めた経験者。今年１月に公開された、男子日本代表初のドキュメンタリー映画でナレーションを担当した縁もあり、応援サポーター就任が実現した。

今年開催される同競技唯一の国際大会で、日本は２４年大会以来の男女メダル獲得を目指す。原は「責任のある立場をいただき身の引き締まる思いです。チームの魅力が伝わるように熱量を上げて応援をしていきます！」と全力応援を誓った。

原のサポーター就任を受け、男子キャプテンの石川祐希（３０）は「バレーボールの魅力を知っている原さんが応援サポーターになってくださったこと、とてもうれしく思います」と歓迎。高橋藍（２４）も「一緒に今後のバレーボールを盛り上げていきたいです」とサプライズメッセージを送った。

これには原も「認知されてるんですか！？めっちゃびっくりした。うれしいです！！」と大感激だった。

◆原 嘉孝（はら・よしたか）１９９５年９月日、神奈川県出身。３０歳。２０１０年、事務所入所（同期は目黒蓮ら）。ジュニアや俳優活動などを経て、２５年２月にｔｉｍｅｌｅｓｚの新メンバーオーディションでグループに新加入。２４年、ＴＢＳ系「ＳＡＳＵＫＥ」に出場するなど、事務所随一の運動神経を持つ。