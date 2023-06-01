timelesz原嘉孝（30）が「バレーボールネーションズリーグ2026」（日本ラウンド7月8日開幕）の応援サポーターに就任することが23日、分かった。

今年開催されるバレーボール唯一の国際大会。日本バレー史上初の兄妹同時主将として注目を集めた石川祐希（30）真佑（25）率いる男女日本代表が、世界の強豪国に挑む。

原は中学・高校時代はバレー部でミドルブロッカーとしてプレーし、キャプテンも務めた。ドキュメンタリー映画「GRIT −バレーボール男子日本代表 栄光への始発点−」（川上崇文監督）のナレーションを担当したこともあり、就任が実現。「学生時代の自分が聞いたらとても喜ぶと思います。少しでもチームの魅力が伝わるように熱量を上げて応援をしていきます！」と意気込んだ。

単に試合を見届けるのではなく「勝敗を分ける1点を取る瞬間、なぜあのプレーが効いて得点につながるのか。そこまで細かく追える状態まで勉強して試合を見たい」。また自身の競技経験から「点差が開いてしまった時などは、メンタル面の重要性も痛感しています。だからこそ客席から熱い言葉で少しでも会場をホットにして、いい状態でプレーに集中していただけるような応援をしていきたい」と寄り添った。

日本代表も歓迎した。男子主将の石川祐希は「学生時代にバレー部で本気でボールを追いかけていたことは伺っています。バレーボールの魅力を知っている原さんが応援サポーターになってくださったこと、とてもうれしく思います！」とコメント。高橋藍（24）も「一緒にネーションズリーグ、今後のバレーボールを盛り上げていきたいです。お会いできることを楽しみにしています！」。女子エースの佐藤淑乃（24）は「今シーズンの女子日本代表も一緒に盛り上げていきましょう！」と呼びかけた。

サプライズで選手からのメッセージVTRを見た原は「学生時代の自分に見せたいですね。とんでもない未来が待ってるぞ…！って。頑張ります！」と気を引き締めた。日本ラウンドはTBS系で男女全試合が放送される。