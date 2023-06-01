ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は２５９ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式23日（NY時間14:08）（日本時間03:08）
ダウ平均 49230.53（-259.50 -0.52%）
ナスダック 24435.26（-222.31 -0.90%）
CME日経平均先物 58850（大証終比：-290 -0.50%）
欧州株式23日終値
英FT100 10457.01（-19.45 -0.19%）
独DAX 24155.45（-39.45 -0.16%）
仏CAC40 8227.32（+70.89 +0.87%）
米国債利回り
2年債 3.815（+0.017）
10年債 4.317（+0.015）
30年債 4.911（+0.007）
期待インフレ率 2.414（+0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.009（+0.001）
英 国 4.939（+0.030）
カナダ 3.491（0.000）
豪 州 5.001（+0.044）
日 本 2.416（+0.024）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝95.56（+2.60 +2.80%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4721.70（-31.30 -0.66%）
ビットコイン（ドル）
78064.00（-389.49 -0.50%）
（円建・参考値）
1245万2769円（-62131 -0.50%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49230.53（-259.50 -0.52%）
ナスダック 24435.26（-222.31 -0.90%）
CME日経平均先物 58850（大証終比：-290 -0.50%）
欧州株式23日終値
英FT100 10457.01（-19.45 -0.19%）
独DAX 24155.45（-39.45 -0.16%）
仏CAC40 8227.32（+70.89 +0.87%）
米国債利回り
2年債 3.815（+0.017）
10年債 4.317（+0.015）
30年債 4.911（+0.007）
期待インフレ率 2.414（+0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.009（+0.001）
英 国 4.939（+0.030）
カナダ 3.491（0.000）
豪 州 5.001（+0.044）
日 本 2.416（+0.024）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝95.56（+2.60 +2.80%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4721.70（-31.30 -0.66%）
ビットコイン（ドル）
78064.00（-389.49 -0.50%）
（円建・参考値）
1245万2769円（-62131 -0.50%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ