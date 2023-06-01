NY株式23日（NY時間14:08）（日本時間03:08）
ダウ平均　　　49230.53（-259.50　-0.52%）
ナスダック　　　24435.26（-222.31　-0.90%）
CME日経平均先物　58850（大証終比：-290　-0.50%）

欧州株式23日終値
英FT100　 10457.01（-19.45　-0.19%）
独DAX　 24155.45（-39.45　-0.16%）
仏CAC40　 8227.32（+70.89　+0.87%）

米国債利回り
2年債　 　3.815（+0.017）
10年債　 　4.317（+0.015）
30年債　 　4.911（+0.007）
期待インフレ率　 　2.414（+0.020）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.009（+0.001）
英　国　　4.939（+0.030）
カナダ　　3.491（0.000）
豪　州　　5.001（+0.044）
日　本　　2.416（+0.024）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝95.56（+2.60　+2.80%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4721.70（-31.30　-0.66%）

ビットコイン（ドル）
78064.00（-389.49　-0.50%）
（円建・参考値）
1245万2769円（-62131　-0.50%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ