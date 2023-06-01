きょうのユーロドルはＮＹ時間に入って売りが優勢となり、１．１６７０ドル近辺まで下落する場面が見られた。午後になって突如原油相場が上げ幅を拡大し、米国債利回りも上昇。為替市場はドル買いが強まり、ユーロドルは下落した。一方、ユーロ円はドル円とユーロドルの動きに挟まれ、１８６円台半ばでの推移が続いている。



具体的な材料は見当たらない。イラン情勢のニュースに以前ほどの敏感な反応は見られなくなっているものの、米国とイランの交渉を巡る思惑に市場は依然神経質なようだ。ただ、動きが一巡すると直ぐに戻している。



きょうはユーロ圏各国の４月ＰＭＩ速報値が公表され、ドイツ、フランスともサービス業の景況感が大きく低下していた。ドイツのサービス業ＰＭＩは分岐点の５０を割り込んでいる。中東紛争を受けてエネルギー価格が上昇し、先行きの景況感が悪化した模様。



EUR/USD 1.1698 EUR/JPY 186.60 EUR/GBP 0.8676



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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