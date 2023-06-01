ロシア原油輸送、ウクライナ経由で再開　EUの対ウクライナ融資で進展

ウクライナを経由してロシア産原油をハンガリーやスロバキアに運ぶ「ドルジバ・パイプライン」の輸送が23日、再開されました。

このパイプラインは2026年1月から停止していて、EU（ヨーロッパ連合）がウクライナに行う大規模支援の妨げとなっていました。

ウクライナ政府は22日、パイプラインの修復が完了したとして、ハンガリーとスロバキア向けの原油の輸送を再開したと発表しました。

これを受けてスロバキア政府は23日、原油の輸送再開を確認したと明らかにしました。

パイプラインは、2026年1月から原油の輸送が停止していて、ウクライナ側はロシアの攻撃でパイプラインが損壊し、送油ができなくなったと主張し、スロバキアやハンガリーは損傷はなかったとして反発していました。

原油輸送の停止は、EU（ヨーロッパ連合）が行う総額900億ユーロの対ウクライナ融資の大きな障害となっていました。

ロイター通信は、このEUによる支援の仮承認が行われたことを受けて、パイプラインの輸送が再開されたと伝えています。

ウクライナのゼレンスキー大統領はSNSで「我々の防衛、そして欧州連合との関係にとって重要な日だ」として支援の承認を歓迎しました。