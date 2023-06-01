（NY時間13:42）（日本時間02:42）

マイクロソフト＜MSFT＞ 413.01（-19.91 -4.60%）

メタ＜META＞ 656.67（-18.05 -2.68%）



本日はマイクロソフト＜MSFT＞とメタ＜META＞の大規模な人員削減が伝わっている。マイクロソフトは、米国の従業員数千人を対象に希望退職制度を募集。米国内の従業員の約７％が対象となる見込みで、同社がこれほど大規模な人員削減を実施するのは初めて。２０２５年６月時点で米国の従業員数は約１２万５０００人であり、約８７５０人が対象となる計算となる。



木曜日に従業員へ通知され、勤続年数と年齢の合計が７０以上の従業員が対象（ただし一部の上級職や営業インセンティブ対象者は除外）となる。



一方、メタは、効率性の向上とＡＩへの巨額投資の負担を相殺するため、従業員の１０％を削減する計画。同社は採用予定だった６０００の空きポジションを充足せず、レイオフは５月２０日に実施される見込み。



今回の人員削減は、事業運営の効率化を進めるとともに、進行中の投資を補うための継続的な取り組みの一環として行われるという。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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