マドリード・オープン

大会期間：2026年4月23日～2026年5月3日

開催地：スペイン マドリード

コート：クレー（赤土）

結果：[リュドミラ キチェノク / デシラエ クラウチク] 1 - 2 [テーラー タウンゼント / カテリナ シニアコバ]

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マドリード・オープン第3日がスペイン マドリードで行われ、女子ダブルス1回戦で、リュドミラ キチェノク / デシラエ クラウチクと第2シードのテーラー タウンゼント / カテリナ シニアコバが対戦した。

第1セットはリュドミラ キチェノク / デシラエ クラウチクが6-3で先取。第2セットはテーラー タウンゼント / カテリナ シニアコバが6-1で奪い返すと、第3セットもテーラー タウンゼント / カテリナ シニアコバが10-8で制し、テーラー タウンゼント / カテリナ シニアコバがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-24 02:42:06 更新