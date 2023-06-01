NY株式23日（NY時間13:22）（日本時間02:22）
ダウ平均　　　49093.13（-396.90　-0.80%）
ナスダック　　　24372.75（-284.82　-1.16%）
CME日経平均先物　58985（大証終比：-155　-0.26%）

欧州株式23日終値
英FT100　 10457.01（-19.45　-0.19%）
独DAX　 24155.45（-39.45　-0.16%）
仏CAC40　 8227.32（+70.89　+0.87%）

米国債利回り
2年債　 　3.838（+0.040）
10年債　 　4.344（+0.042）
30年債　 　4.938（+0.034）
期待インフレ率　 　2.421（+0.027）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.009（+0.001）
英　国　　4.939（+0.030）
カナダ　　3.505（+0.014）
豪　州　　5.001（+0.044）
日　本　　2.416（+0.024）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝96.88（+3.92　+4.22%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4727.70（-25.30　-0.53%）

ビットコイン（ドル）
77667.56（-785.93　-1.00%）
（円建・参考値）
1241万1276円（-125592　-1.00%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ