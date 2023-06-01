ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は３９６ドル安 ナスダックは１．１％の大幅安
NY株式23日（NY時間13:22）（日本時間02:22）
ダウ平均 49093.13（-396.90 -0.80%）
ナスダック 24372.75（-284.82 -1.16%）
CME日経平均先物 58985（大証終比：-155 -0.26%）
欧州株式23日終値
英FT100 10457.01（-19.45 -0.19%）
独DAX 24155.45（-39.45 -0.16%）
仏CAC40 8227.32（+70.89 +0.87%）
米国債利回り
2年債 3.838（+0.040）
10年債 4.344（+0.042）
30年債 4.938（+0.034）
期待インフレ率 2.421（+0.027）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.009（+0.001）
英 国 4.939（+0.030）
カナダ 3.505（+0.014）
豪 州 5.001（+0.044）
日 本 2.416（+0.024）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝96.88（+3.92 +4.22%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4727.70（-25.30 -0.53%）
ビットコイン（ドル）
77667.56（-785.93 -1.00%）
（円建・参考値）
1241万1276円（-125592 -1.00%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49093.13（-396.90 -0.80%）
ナスダック 24372.75（-284.82 -1.16%）
CME日経平均先物 58985（大証終比：-155 -0.26%）
欧州株式23日終値
英FT100 10457.01（-19.45 -0.19%）
独DAX 24155.45（-39.45 -0.16%）
仏CAC40 8227.32（+70.89 +0.87%）
米国債利回り
2年債 3.838（+0.040）
10年債 4.344（+0.042）
30年債 4.938（+0.034）
期待インフレ率 2.421（+0.027）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.009（+0.001）
英 国 4.939（+0.030）
カナダ 3.505（+0.014）
豪 州 5.001（+0.044）
日 本 2.416（+0.024）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝96.88（+3.92 +4.22%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4727.70（-25.30 -0.53%）
ビットコイン（ドル）
77667.56（-785.93 -1.00%）
（円建・参考値）
1241万1276円（-125592 -1.00%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ