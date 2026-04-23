食の力を示す言葉として「医食同源」という言葉が知られています。これは、中国の「薬食同源」という思想に習い日本でつくられた言葉であり、「日常は食事こそが良薬である」という考えに基づいています。食物はもともと生薬（漢方薬の材料）と同じ自然の中で育つものであるため、本来は食物と薬は区別できないものでした。中国では、昔、皇帝の側近には「食医」という食の健康についての威力を深く理解している医者がいたといわれています。

現代は、いつでも簡単に美味しい食物が手に入ります。しかし、舌や脳を満足させるだけの食事に走り、栄養素の偏りによる肥満やさまざまな生活習慣病が増加しているのも事実です。昔から大切にされてきた食の知恵を、今一度見直して活用する必要があります。そこで、重要視されているのが「食養生」という考え方です。食物一つひとつにはそれぞれ個性があり、例えば野菜の中にも体を温める働きを持つものや、冷やす働きを持つものがあります。食養生は、このような食物の個性を理解し、上手く活用することで体質のゆがみをなくし、食事から生命を養う方法のことをいいます。

食養生を考える上で重要になるのが、自分自身の体質を客観的に把握し、何らかのゆがみやバランスの崩れがないかを理解することです。食養生における体質には、「気虚」「気停」「血虚」「瘀血」「陰虚」「痰湿」の6つがあります。「気虚」は、気が不足している状態です。疲労を感じやすく、ストレスや緊張などの精神的負荷がかかると、免疫が低下し、風邪などもひきやすくなります。「気停」は、主にストレスや疲労の蓄積が続き、気の流れが悪くなって停滞している状態です。精神的に不安定になり、イライラしたり落ち込みやすくなるといった不調が現れやすくなります。

「血虚」は、血が不足した状態です。肌や臓器に血が行き渡らないため、ツヤのない青白い顔色になったり、めまいや立ちくらみが起き、肌がカサカサになったりします。「瘀血」は、血がドロドロして巡りが悪くなり、停滞している状態です。顔や唇の色が暗い、手足の冷えなどの症状が現れ、さらに血行不良が続くと、慢性的な肩こりや腰痛などを引き起こします。「陰虚」は、水分（血液以外）が不足している状態です。やせ気味、頬が赤みを帯びやすく、耳鳴り、寝汗などが現れやすくなります。目やのどが乾いたり、便秘になったりします。「痰湿」は、余分な水分や脂肪分が停滞している状態です。肥満や脂質異常症になりやすく、動脈硬化や狭心症、脳梗塞を引き起こす要因にもなります。

これら6つの体質から、自分に当てはまるものをチェックします。当てはまる体質は1つとは限らず、複数に及んでいる場合もあります。体質の状態が判定されたら、東洋医学では食養生として、その人にあった個性を持つ食物が選定されます。こうした食養生の考え方を参考に、改めて普段の食生活を見直してみてください。（監修：健康管理士一般指導員）