日経225先物：24日2時＝270円高、5万9410円
24日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比270円高の5万9410円と急伸。日経平均株価の現物終値5万9140.23円に対しては269.77円高。出来高は6088枚となっている。
TOPIX先物期近は3729.5ポイントと前日比14ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.12ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59410 +270 6088
日経225mini 59410 +270 154034
TOPIX先物 3729.5 +14 12113
JPX日経400先物 33955 +150 367
グロース指数先物 759 +1 631
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3729.5ポイントと前日比14ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.12ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59410 +270 6088
日経225mini 59410 +270 154034
TOPIX先物 3729.5 +14 12113
JPX日経400先物 33955 +150 367
グロース指数先物 759 +1 631
東証REIT指数先物 売買不成立
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