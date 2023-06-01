　24日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比270円高の5万9410円と急伸。日経平均株価の現物終値5万9140.23円に対しては269.77円高。出来高は6088枚となっている。

　TOPIX先物期近は3729.5ポイントと前日比14ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.12ポイント高で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59410　　　　　+270　　　　6088
日経225mini 　　　　　　 59410　　　　　+270　　　154034
TOPIX先物 　　　　　　　3729.5　　　　　 +14　　　 12113
JPX日経400先物　　　　　 33955　　　　　+150　　　　 367
グロース指数先物　　　　　 759　　　　　　+1　　　　 631
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース