ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は８３ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式23日（NY時間12:15）（日本時間01:15）
ダウ平均 49406.76（-83.27 -0.17%）
ナスダック 24583.37（-74.20 -0.30%）
CME日経平均先物 59335（大証終比：+195 +0.33%）
欧州株式23日GMT16:15
英FT100 10457.01（-19.45 -0.19%）
独DAX 24155.45（-39.45 -0.16%）
仏CAC40 8227.32（+70.89 +0.87%）
米国債利回り
2年債 3.802（+0.004）
10年債 4.297（-0.006）
30年債 4.896（-0.008）
期待インフレ率 2.404（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.009（+0.001）
英 国 4.939（+0.030）
カナダ 3.455（-0.036）
豪 州 5.001（+0.044）
日 本 2.416（+0.024）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝94.51（+1.55 +1.67%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4734.90（-18.10 -0.38%）
ビットコイン（ドル）
78361.63（-91.86 -0.12%）
（円建・参考値）
1249万6329円（-14649 -0.12%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49406.76（-83.27 -0.17%）
ナスダック 24583.37（-74.20 -0.30%）
CME日経平均先物 59335（大証終比：+195 +0.33%）
欧州株式23日GMT16:15
英FT100 10457.01（-19.45 -0.19%）
独DAX 24155.45（-39.45 -0.16%）
仏CAC40 8227.32（+70.89 +0.87%）
米国債利回り
2年債 3.802（+0.004）
10年債 4.297（-0.006）
30年債 4.896（-0.008）
期待インフレ率 2.404（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.009（+0.001）
英 国 4.939（+0.030）
カナダ 3.455（-0.036）
豪 州 5.001（+0.044）
日 本 2.416（+0.024）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝94.51（+1.55 +1.67%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4734.90（-18.10 -0.38%）
ビットコイン（ドル）
78361.63（-91.86 -0.12%）
（円建・参考値）
1249万6329円（-14649 -0.12%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ