NY株式23日（NY時間12:15）（日本時間01:15）
ダウ平均　　　49406.76（-83.27　-0.17%）
ナスダック　　　24583.37（-74.20　-0.30%）
CME日経平均先物　59335（大証終比：+195　+0.33%）

欧州株式23日GMT16:15
英FT100　 10457.01（-19.45　-0.19%）
独DAX　 24155.45（-39.45　-0.16%）
仏CAC40　 8227.32（+70.89　+0.87%）

米国債利回り
2年債　 　3.802（+0.004）
10年債　 　4.297（-0.006）
30年債　 　4.896（-0.008）
期待インフレ率　 　2.404（+0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.009（+0.001）
英　国　　4.939（+0.030）
カナダ　　3.455（-0.036）
豪　州　　5.001（+0.044）
日　本　　2.416（+0.024）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝94.51（+1.55　+1.67%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4734.90（-18.10　-0.38%）

ビットコイン（ドル）
78361.63（-91.86　-0.12%）
（円建・参考値）
1249万6329円（-14649　-0.12%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ