無添加石けんのパイオニアであるシャボン玉石けんは、イオン九州が展開する「九州ご当地 企業コラボグッズ」に参画する。お馴染みの「シャボンちゃん」をあしらったトートバッグ・ハンドタオル・キャップを、4月24日から九州内の「イオン」「イオンスタイル」で限定発売する。地域に根ざした企業同士の連携を通じて、無添加石けんの考え方やブランドの魅力を、より多くの人に知ってもらうことを目指している。なお、キャップは5月中旬に発売予定。発売日が決定したら改めて発表する。



「トートバッグ」

「トートバッグ」は、キャンバス生地にシャボンちゃんの色々な表情・ポーズが楽しめるデザインとなっている。A4サイズも入る日常使いに便利なサイズ感だという。



「ハンドタオル」

「ハンドタオル」は、外出先での手洗いなど、日々の持ち歩きに最適だとか。シャボンちゃんの刺繍がポイントになっている。



「キャップ」

「キャップ」の正面にはシャボンちゃんの刺繍、サイドには石けんをイメージする「泡」のワンポイント刺繍を施した。さりげない遊び心が光る、コーディネートの主役になれるアイテムになっている。

イオン九州の「企業コラボグッズ」は、2017年の開始以来、消費者の“推し活”“おみやげ需要”を捉え毎回好評を得ているという。今期第1弾（今年1月発売）ではTシャツ10社10柄・ソックス・ボクサーブリーフを展開し、SNSやTVで取り上げられるなど反響があった。今回の第2弾では、航空会社やご当地ドリンク、酒造メーカーなど幅広い業種とタッグを組み、ラインアップをさらに拡充。「着る」に加えて、「持つ」「かぶる」アイテムを投入し、推し活の幅を広げる。

［小売価格］

トートバッグ：1078円

ハンドタオル：660円

キャップ：2178円

（すべて税込）

［発売日］4月24日（金）から順次

シャボン玉石けん＝https://www.shabon.com

イオン九州＝https://www.aeon-kyushu.info