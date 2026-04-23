アツギは、世界戦略ラグジュアリーブランド「AZGI（アツギ）」から、日本製の紳士肌着を発売する。高い技術力で、なめらかな肌触りの製品づくりに定評のある木村メリヤス工場で国内縫製した、贅沢でなめらかな着心地の肌着。同商品はアツギオンラインショップで、4月23日から数量限定で販売する。

AZGIは、日本国内の高級レッグウェア市場のみならず、海外、特にアジア圏での展開を目指す世界戦略ラグジュアリーブランドとして、昨年秋冬シーズンにデビューした。持続可能かつ高いファッション性を備えたブランドを目指し、アツギのクラフトマンシップを惜しみなく注ぎ込んだアイテムを展開している。デビューシーズンには、天然素材を用いたタイツや、環境負荷の少ない素材を用いたソックスなど、婦人向けレッグウェアを発売した。

今年春夏シーズンの新商品として、紳士向け肌着2型を数量限定で発売する。長年、肌の近くに寄り添ってきたアツギが考える、上質で贅沢な着心地を肌着でも提案する。

AZGIの紳士肌着は、和歌山県紀の川市の木村メリヤス工場で、国内縫製によって丁寧に仕立てている。同工場が得意とするのは、2枚の生地を重ね、4本針の専用ミシンで丹念に縫い合わせることで、縫い代が肌にほとんど触れないように仕上げる高度な技法「フラットシーマー」。AZGIの紳士肌着は、肩・袖・脇をフラットシーマーで縫製しているため、縫い目の凹凸が気になりにくい仕上がりとなっている。さらに、吸放湿性に優れた柔らかな肌触りの生地を採用しており、なめらかで上質な着心地を楽しめる。

一針一針に心を込める手仕事の精神から生まれる心地よさを、AZGIの紳士肌着として届ける。



「AZGI半袖Vネックシャツ」

「AZGI半袖Vネックシャツ」は、なめらかで上質な肌触りに仕上げた、シームレスカット仕様のVネックシャツ。裾や襟元に縫い目がないため、すっきりとした見た目に仕上げている。襟元が開いたトップスとも合わせやすい仕様になっている。肩・袖・脇は凹凸が少ないフラットシーマー縫製を採用し、肌当たりが少なく快適だとか。綿とキュプラを混紡した細番手の上質な糸からなる薄手の生地で、柔らかくさらっとした肌触りと、軽やかな着心地を実現している。



「AZGI半袖ボートネックシャツ」

「AZGI半袖ボートネックシャツ」は、なめらかで上質な肌触りに仕上げた、シームレスカット仕様のボートネックシャツ。裾や襟元に縫い目がなく、襟ぐりを広めに設計しているため、Tシャツのインナーとして最適だとか。肩・袖・脇は凹凸が少ないフラットシーマー縫製を採用し、肌当たりが少なく快適だという。綿とキュプラを混紡した細番手の上質な糸からなる薄手の生地で、柔らかくさらっとした肌触りと、軽やかな着心地を実現している。

［小売価格］

AZGI半袖Vネックシャツ：4950円

AZGI半袖ボートネックシャツ：4950円

（すべて税込）

［発売日］4月23日（木）

アツギ＝https://www.atsugi.co.jp