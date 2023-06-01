UAE＝アラブ首長国連邦のアルファヒーム駐日大使は23日に都内で日本テレビとのインタビューに応じ、イランによるUAEへの攻撃を非難するとともに、日本へのエネルギーの安定供給に協力していく姿勢を示しました。

UAE・アルファヒーム駐日大使

「我々はイランに、領空・空軍基地はイランへの攻撃に一切使用されないことを伝えたが、初日から我々に対し不当な攻撃が行われた」

アルファヒーム大使は、イランによるUAEへの攻撃を非難するとともに、イランに対して被害への賠償を求めていく考えを示しました。

イランに対するアメリカの軍事作戦に参加するかとの質問には、「我々は当初から防衛の立場をとっている」として、自衛に徹することを強調しました。

また、日本へのエネルギーの安定供給に関しては、「我々の最優先事項の一つだ」と述べ、協力していく姿勢を示しました。

さらに、日本がホルムズ海峡に敷設された可能性のある機雷の除去に参加することについては、「憲法上の制約があることは聞いている」と述べた上で、「非常に助けになるが、それは日本政府が決めることだ」と日本の立場に理解を示しました。