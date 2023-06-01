ハライチ冠ラジオ番組、“10周年記念”初イベント開催決定 大阪・東京・名古屋…5都市巡るZeppツアー【ハライチのターン！】
【モデルプレス＝2026/04/24】お笑いコンビ・ハライチ（岩井勇気、澤部佑）がコンビでパーソナリティーを務める冠ラジオ番組「ハライチのターン！」（TBSラジオ／毎週木曜深夜24時〜）が、初イベントを開催することが決定。4月23日に放送された番組500回目放送にて発表された。
【写真】ハライチ岩井の美人妻、前撮りでの晴れ着姿
2016年10月に放送を開始した本番組が、10周年を記念して開催するイベントタイトルは「ハライチのターン！10周年 Zepp TOUR！」。10月の福岡を皮切りに、大阪・東京・名古屋・札幌と全国の「Zepp」をまわる。
さらに、初の番組本『ハライチのターン公式 10周年記念本（仮）』の制作も決定。
また「BEAMS MANGART」とコラボしたツアーグッズの制作も発表。2026年2月に番組とタイアップしたことから今回のツアーグッズ制作に繋がった。（modelpress編集部）
【公演日程】
福岡：2026年10月3日（土）Zepp Fukuoka
大阪：2026年12月13日（日）Zepp Namba
東京：2027年3月5日（金）・6日（土）Zepp DiverCity
愛知：2027年6月12日（土）Zepp Nagoya
北海道：2027年9月18日（土）Zepp Sapporo
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【写真】ハライチ岩井の美人妻、前撮りでの晴れ着姿
◆「ハライチのターン！」初イベント開催決定
2016年10月に放送を開始した本番組が、10周年を記念して開催するイベントタイトルは「ハライチのターン！10周年 Zepp TOUR！」。10月の福岡を皮切りに、大阪・東京・名古屋・札幌と全国の「Zepp」をまわる。
◆「ハライチのターン」番組本＆グッズも
さらに、初の番組本『ハライチのターン公式 10周年記念本（仮）』の制作も決定。
また「BEAMS MANGART」とコラボしたツアーグッズの制作も発表。2026年2月に番組とタイアップしたことから今回のツアーグッズ制作に繋がった。（modelpress編集部）
◆「ハライチのターン！10周年 Zepp TOUR！」開催概要
【公演日程】
福岡：2026年10月3日（土）Zepp Fukuoka
大阪：2026年12月13日（日）Zepp Namba
東京：2027年3月5日（金）・6日（土）Zepp DiverCity
愛知：2027年6月12日（土）Zepp Nagoya
北海道：2027年9月18日（土）Zepp Sapporo
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