日置市の国道3号で23日夜、酒酔い運転の疑いで無職の女（67）が逮捕されました。

日置警察署によりますと、日置市東市来町湯田の国道3号で23日午後6時すぎ「軽乗用車が車3台と衝突した」と110番通報がありました。

警察が駆けつけたところ、軽乗用車に乗っていた女から酒のにおいがして、ろれつが回らず正常に歩けなかったことなどから、酒酔い運転の疑いで現行犯逮捕しました。

女は酒を飲んで正常な運転ができないおそれがある状態で国道3号を走行。車線左側の縁石に車をぶつけたあと中央車線をはみ出し、対向車3台に次々と接触したとみられています。この事故によるけが人はいませんでした。

女は現場近くに住んでいて、取り調べに対し「スパークリングワインを飲んだ」「買い物に出かけて帰ってくるときに事故を起こした」と話し、容疑を認めているということです。

現場の国道3号は片側1車線の直線で、当時は退勤時間と重なり渋滞が発生したということです。

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