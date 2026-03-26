エチュード新作パウダーでさらさら肌♡ジェル発想の崩れ防止コスメ

韓国コスメブランドエチュードから、これからの季節にぴったりな新感覚パウダーが登場。ジェル状テクスチャーで肌になじみながら、テカリや皮脂をしっかり抑える「セバムカットジェリーパウダー」は、軽やかな仕上がりが魅力です。湿気や暑さが気になる時期でも快適な肌をキープできる、ポーチに忍ばせたい優秀アイテム。メイクの仕上げやお直しに活躍する新定番をチェックしてみてください♡

ジェル発想の新感覚パウダー

セバムカットジェリーパウダー

価格：1,485円（税込）

「セバムカットジェリーパウダー」は、ジェルのような質感が特徴の新しいパウダー。肌にのせるとスッと密着し、過剰な皮脂を吸着してさらさらな状態をキープします。

軽やかな使い心地で厚塗り感が出にくく、暑い季節でも快適に使えるのがポイント。テカリやベタつきを抑え、清潔感のある肌印象を演出します。

容量：8g

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毛穴カバー＆ブラー効果

微粒子のパウダー*²（シリカ）が、毛穴や肌の凹凸をふんわりカバー。まるでフィルターをかけたようなソフトフォーカス肌へ導きます。

べたつきや重さを感じさせない自然な仕上がりで、ナチュラルメイク派にもぴったり。肌表面をなめらかに整えることで、メイク全体の完成度をぐっと高めてくれます。

マルチに使える万能コスメ

テクニック不要で使えるのも嬉しいポイント。気になる部分にトントンと軽くのせるだけでOKです。

・メイク後の仕上げ

・メイク直し

・メイク前のプライマー

・UVケア後のファンデレス仕上げ

さまざまなシーンで活躍し、ひとつ持っておくだけでメイクの幅が広がります。軽量で持ち運びやすく、外出先でも手軽に使えるのが魅力です♪

発売情報をチェック

先行発売は2026年5月29日よりQoo10日本公式ストアにてスタート。その後、2026年6月12日より全国のバラエティストアやドラッグストア（※一部店舗除く）、楽天、Amazonで順次販売予定です。

季節の変わり目や梅雨、夏のメイク悩みをサポートしてくれる注目アイテムです。

*¹ブランド内において

*²シリカ

夏の必需品コスメに仲間入り♡

皮脂やテカリが気になる季節にぴったりの「セバムカットジェリーパウダー」は、軽やかさと機能性を兼ね備えた頼れる存在。

メイクの仕上がりをワンランクアップさせながら、快適な肌状態をキープしてくれます♪

毎日のメイクに取り入れて、さらさらで美しい肌を楽しんでみてください。ポーチにひとつ入れておきたい、これからの季節のマストアイテムです♡