こどもを性暴力から守るための新しい法律が、ことし12月25日に施行されます。施行まであと約8か月となり、こども家庭庁は、こどもと接する業務を行う人が受けるべき研修の教材などを公表し、施行に向けた準備を行うよう呼びかけました。

ことし12月25日に施行される「こども性暴力防止法」は、学校や保育所などの設置者や認定を受けようとする塾やスポーツクラブなどの事業者に対して、こどもへの性暴力を防ぐ対策を義務づけるものです。たとえば、こどもと接する仕事に就く職員の性犯罪歴を確認するほか、職員向けに研修を行うこと、職員がこどもに性暴力などを行った疑いがある場合の報告ルールや対応ルールを定め、周知することなどが求められます。

この法律の施行に向けて、こども家庭庁は、こどもと接する職員や教員が受講すべき研修の教材などを公表したことを都道府県などに4月21日、通知しました。

研修の教材は動画や資料で構成され、こどもと接する業務に就く人が理解しておくことが望ましいこと、どのような行為が性暴力や不適切な行為にあたりうるのか、例をあげて解説し、そうした行為をする側には偏った考えがあることやどういった行動に変えるのが望ましいかなどが詳しく盛り込まれています。（職員が「少し触っただけで大したことではない」と弁明する例、職員が「こどもが好意を寄せてきており、それに応えただけ」と言う例、「病児保育施設で発熱で不機嫌なこどもを落ち着かせるため密室で膝に乗せ、背中を長くさする」例など）

また、動画で得た知識が定着したかを確認するテストなどもあります。

さらに、事業者が性暴力の疑いを把握した際の「報告ルール」や「対応ルール」のひな型が示されました。そして、こどもが性暴力を受けた時などに相談しやすいよう、あらかじめ説明しておくための「周知用資料のひな型」は保護者用とこども用もそれぞれ用意されました。「周知用資料のひな型」は、この制度のガイドライン策定時に、こどもたちから寄せられた「相談した後の情報の扱われ方が分からないから相談できない」という声がきっかけで作成されたということです。

また、法律上の性暴力だけでなく、それにつながる恐れのある「不適切な行為」についても防ぐ必要があるため、各事業者には、法律が施行される12月25日までに、「不適切な行為」の範囲を明確に定め、就業規則などに盛り込むことが求められています。

こども家庭庁は、「制度を知らない人もまだたくさんいるので、周知を本格化させて伝えていきたい」と話していました。